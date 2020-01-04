Шэньчжэнь. Катерина Бондаренко против Мисаки Дои в первом круге: превью матча

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко свой первый матч в этом году проведет на турнире в Шэньчжэне, где завтра в первом круге сыграет с японкой Мисаки Дои. Этот матч пройдет на корте №2 и начнется не ранее 07:00 по киевскому времени

Катерина Бондаренко (Украина) – 1168 ракетка мира



Дата рождения: 08/08/1986 (33 года)

Место рождения: Кривой Рог, Украина

Рост: 173 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2017 – Tashkent; 2008 – Birmingham)

Побед/Поражений за карьеру: 441/331

Призовые за карьеру: $3,882,223

Высший рейтинг WTA: 29 (12/10/2009)

Катерина Бондаренко на портале БТУ

Мисаки Дои (Япония) – 82-я ракетка мира



Дата рождения: 29/04/1991 (28 лет)

Место рождения: Йокогама, Япония

Рост: 159 см

Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2019 – 125/Bastad; 2016 – 125/San Antonio; 2015 – Luxembourg)

Побед/Поражений за карьеру: 340/ 296

Призовые за карьеру: $2,690,955

Высший рейтинг WTA: 30 (10/10/2016)

Мисаки Дои на портале БТУ

H2H: 1-0

2016 | Чарльстон (WTA Premier) | Грунт | 1-й круг | Бондаренко 4-6 6-3 6-1

Выступления на турнире: обе теннисистки впервые играют на турнире в Шэньчжэне;

Выступления на харде: Катерина Бондаренко – 236/161 (0/0 в этом году) | Мисаки Дои – 201/182 (0/0 в этом году);

Выступления в сезоне 2020: обе теннисистки открывают сезон на турнире в Шэньчжэне;

Последний турнир: Катерина Бондаренко в начале декабря сыграла на 100-ке ITF в Дубае и проиграла Дарье Снигур в финале квалификации | Мисаки Дои завершила прошлый сезон в середине октября, проиграв в первом круге турнира в Люксембурге;

Последние 5 матчей: Катерина Бондаренко: П, П, П, В, П | Мисаки Дои: П, В, В, П, П

Национальный фактор: Катерина Бондаренко – 18/1. Бондаренко в противостоянии с японками проиграла лишь один матч, самый первый в далеком 2002 году. После этого в активе украинки 18 побед подряд | Мисаки Дои – 4/6. Японка выиграла лишь один из пяти последних матчей против украинок;

Котировки букмекеров: Фавориткой матча считается представительница Японии. Ее победа оценивается коэффициентом 1,464. Успех Бондаренко в этом поединке оценивается коэффициентом 2,7;

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