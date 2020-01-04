Завацкая проиграла на старте квалификации в Брисбене

Матч продолжался чуть больше часа
#Brisbane International, #Завацкая
Источник – Чемпион.
Украинка Катарина Завацкая проиграла в первом круге квалификации турнира WTA в Брисбене, Австралии.
Завацкая уступила 95-й ракетке мира Мэдисон Бренгл из США.
Матч продолжался чуть больше часа. Завацкая в этой встрече реализовала 1 брейкпоінт с 2, а ее соперница – 4 из 7.
Brisbane International – Premier
Брисбен, Австралия, призовой фонд $1,500,000
Квалификация. Первый круг, 4 января
Мэдисон Бренгл (США, 95) – Катарина Завацкая (Украина, 107) 6-2, 6-3
Ранее Костюк одержала победу на старте квалификации в Брисбене.
В основной сетке Brisbane International заявленные Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
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