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Теннис

Завацкая проиграла на старте квалификации в Брисбене

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Матч продолжался чуть больше часа

#Brisbane International, #Завацкая

Источник – Чемпион.

Украинка Катарина Завацкая проиграла в первом круге квалификации турнира WTA в Брисбене, Австралии.

Завацкая уступила 95-й ракетке мира Мэдисон Бренгл из США.

Матч продолжался чуть больше часа. Завацкая в этой встрече реализовала 1 брейкпоінт с 2, а ее соперница – 4 из 7.

Brisbane International – Premier
Брисбен, Австралия, призовой фонд $1,500,000
Квалификация. Первый круг, 4 января

Мэдисон Бренгл (США, 95) – Катарина Завацкая (Украина, 107) 6-2, 6-3

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Ранее Костюк одержала победу на старте квалификации в Брисбене.

В основной сетке Brisbane International заявленные Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Источник: champion.com.ua
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