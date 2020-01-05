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Теннис

ATP Cup. Австрия – Хорватия 0:3. Группа E. Первый раунд

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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ATP Cup
Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000
Сетка турнира: тут

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СИДНЕЙ. Первый раунд

ГРУППА Е: Австрия – Хорватия 0:3
Д. Новак – М. Чилич 7-6(4), 4-6, 4-6
Д. Тим – Б. Чорич 6-7(4), 6-2, 3-6
Марак / Мельцер – Додиг / Мектич 6-7(4), 2-6

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Фото: EPA.

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Источник: btu.org.ua
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