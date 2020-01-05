ATP Cup. Австрия – Хорватия 0:3. Группа E. Первый раунд

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На соревнованиях в Сиднее сыграны матчи вечерней сессии в квартете Е.ATP CupБрисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000Сетка турнира: тут
СИДНЕЙ. Первый раунд
ГРУППА Е: Австрия – Хорватия 0:3Д. Новак – М. Чилич 7-6(4), 4-6, 4-6Д. Тим – Б. Чорич 6-7(4), 6-2, 3-6Марак / Мельцер – Додиг / Мектич 6-7(4), 2-6
Now that’s a HUGE win for @borna_coric!#ATPCup pic.twitter.com/4Mi1bmTHUG
— ATP Tour (@atptour) January 4, 2020
Now that’s a HUGE win for @borna_coric!#ATPCup pic.twitter.com/4Mi1bmTHUG
— ATP Tour (@atptour) January 4, 2020
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Фото: EPA.
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