ATP Cup. Австрия – Хорватия 0:3. Группа E. Первый раунд

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На соревнованиях в Сиднее сыграны матчи вечерней сессии в квартете Е.



ATP Cup

Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000

Сетка турнира: тут

СИДНЕЙ. Первый раунд

ГРУППА Е: Австрия – Хорватия 0:3

Д. Новак – М. Чилич 7-6(4), 4-6, 4-6

Д. Тим – Б. Чорич 6-7(4), 6-2, 3-6

Марак / Мельцер – Додиг / Мектич 6-7(4), 2-6

Now that’s a HUGE win for @borna_coric!#ATPCup pic.twitter.com/4Mi1bmTHUG — ATP Tour (@atptour) January 4, 2020

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Фото: EPA.