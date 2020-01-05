ATP Cup. Расписание матчей 5 января: групповой этап

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Брисбен. Костюк обыгрывает седьмую сеяную на старте квалификации

Шэньчжэнь. Цуренко и Бондаренко начинают новый сезон на турнире в Китае

Брисбен. Свитолина и Ястремская получили первых соперниц в новом сезоне

Окленд. Козлова сыграет против третьей сеяной на старте турнира

В воскресенье на кортах в Австралии пройдет третий игровой день командного чемпионата.



ATP Cup

Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000

Сетка турнира: тут

СИДНЕЙ. Второй раунд

Дневная сессия (10:00 по местному времени)

ГРУППА С: Болгария – Молдова

Д. Кузманов – А. Козбинов

Г. Димитров – Р. Албот

Димитров / Лазаров – Албот / Козбинов

Вечерняя сессия (17:30 по местному времени)

ГРУППА С: Бельгия – Великобритания

С. Дарсис – К. Норри

Д. Гоффен – Д. Эванс

Жилле / Флиген – Маррей / Солсбери

ПЕРТ. Второй раунд

Дневная сессия (10:00)

ГРУППА D: Италия – Норвегия

С. Травалья – В. Дурасович

Ф. Фоньини – К. Рууд

Болелли / Фоньини – Дурасович / Рууд

Вечерняя сессия (17:30)

ГРУППА D: Россия – США

К. Хачанов – Т. Фритц

Д. Медведев – Д. Иснер

Хачанов / Медведев – Крайчек / Рам

БРИСБЕН. Второй раунд

Дневная сессия (10:00)

ГРУППА F: Канада – Австралия

Ф. Оже-Альяссим – Н. Кириос

Д. Шаповалов – А. де Минор

Оже-Альяссим / Шаповалов – Гуччионе / Пирс

Вечерняя сессия (17:30)

ГРУППА А: Германия – Греция

Я-Л. Штруфф – М. Перволаракис

А. Зверев – С. Циципас

Кравиц / Мис – Перволаракис / Циципас



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Фото: ATP Cup.