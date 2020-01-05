ATP Cup. Расписание матчей 5 января: групповой этап

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Окленд. Козлова сыграет против третьей сеяной на старте турнира
В воскресенье на кортах в Австралии пройдет третий игровой день командного чемпионата.ATP CupБрисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000Сетка турнира: тут
СИДНЕЙ. Второй раунд
Дневная сессия (10:00 по местному времени)ГРУППА С: Болгария – МолдоваД. Кузманов – А. КозбиновГ. Димитров – Р. АлботДимитров / Лазаров – Албот / Козбинов
Вечерняя сессия (17:30 по местному времени)ГРУППА С: Бельгия – ВеликобританияС. Дарсис – К. НорриД. Гоффен – Д. ЭвансЖилле / Флиген – Маррей / Солсбери
ПЕРТ. Второй раунд
Дневная сессия (10:00)ГРУППА D: Италия – НорвегияС. Травалья – В. ДурасовичФ. Фоньини – К. РуудБолелли / Фоньини – Дурасович / Рууд
Вечерняя сессия (17:30)ГРУППА D: Россия – СШАК. Хачанов – Т. ФритцД. Медведев – Д. ИснерХачанов / Медведев – Крайчек / Рам
БРИСБЕН. Второй раунд
Дневная сессия (10:00)ГРУППА F: Канада – АвстралияФ. Оже-Альяссим – Н. КириосД. Шаповалов – А. де МинорОже-Альяссим / Шаповалов – Гуччионе / Пирс
Вечерняя сессия (17:30)ГРУППА А: Германия – ГрецияЯ-Л. Штруфф – М. ПерволаракисА. Зверев – С. ЦиципасКравиц / Мис – Перволаракис / Циципас
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Фото: ATP Cup.
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