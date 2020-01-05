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Воскресенье, 5 января, 2020
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Теннис

ATP Cup. Расписание матчей 5 января: групповой этап

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Вчера, 11:09

Брисбен. Костюк обыгрывает седьмую сеяную на старте квалификации

Вчера, 09:21

Шэньчжэнь. Цуренко и Бондаренко начинают новый сезон на турнире в Китае

Вчера, 06:35

Брисбен. Свитолина и Ястремская получили первых соперниц в новом сезоне

Вчера, 01:33

Окленд. Козлова сыграет против третьей сеяной на старте турнира

В воскресенье на кортах в Австралии пройдет третий игровой день командного чемпионата.

ATP Cup
Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000
Сетка турнира: тут

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СИДНЕЙ. Второй раунд

Дневная сессия (10:00 по местному времени)
ГРУППА С: Болгария – Молдова
Д. Кузманов – А. Козбинов
Г. Димитров – Р. Албот
Димитров / Лазаров – Албот / Козбинов

Вечерняя сессия (17:30 по местному времени)
ГРУППА С: Бельгия – Великобритания
С. Дарсис – К. Норри
Д. Гоффен – Д. Эванс
Жилле / Флиген – Маррей / Солсбери

ПЕРТ. Второй раунд

Дневная сессия (10:00)
ГРУППА D: Италия – Норвегия
С. Травалья – В. Дурасович
Ф. Фоньини – К. Рууд
Болелли / Фоньини – Дурасович / Рууд

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Вечерняя сессия (17:30)
ГРУППА D: Россия – США
К. Хачанов – Т. Фритц
Д. Медведев – Д. Иснер
Хачанов / Медведев – Крайчек / Рам

БРИСБЕН. Второй раунд

Дневная сессия (10:00)
ГРУППА F: Канада – Австралия
Ф. Оже-Альяссим – Н. Кириос
Д. Шаповалов – А. де Минор
Оже-Альяссим / Шаповалов – Гуччионе / Пирс

Вечерняя сессия (17:30)
ГРУППА А: Германия – Греция
Я-Л. Штруфф – М. Перволаракис
А. Зверев – С. Циципас
Кравиц / Мис – Перволаракис / Циципас

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Фото: ATP Cup.

Источник: btu.org.ua
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