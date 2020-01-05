ATP Cup. Великобритания – Бельгия. Группа С (обновляется)

Новости

Брисбен. Костюк обыгрывает седьмую сеяную на старте квалификации

Шэньчжэнь. Цуренко и Бондаренко начинают новый сезон на турнире в Китае

Брисбен. Свитолина и Ястремская получили первых соперниц в новом сезоне

Окленд. Козлова сыграет против третьей сеяной на старте турнира

На корте в Сиднее проходят матчи вечерней сессии в квартете С.



ATP Cup

Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000

Сетка турнира: тут

СИДНЕЙ. Второй раунд

Вечерняя сессия (17:30 по местному времени)

ГРУППА С: Бельгия – Великобритания

С. Дарсис – К. Норри

Д. Гоффен – Д. Эванс

Жилле / Флиген – Маррей / Солсбери



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