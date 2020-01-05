ATP Cup. Великобритания – Бельгия. Группа С (обновляется)

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На корте в Сиднее проходят матчи вечерней сессии в квартете С.ATP CupБрисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000Сетка турнира: тут
СИДНЕЙ. Второй раунд
Вечерняя сессия (17:30 по местному времени)ГРУППА С: Бельгия – ВеликобританияС. Дарсис – К. НорриД. Гоффен – Д. ЭвансЖилле / Флиген – Маррей / Солсбери
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