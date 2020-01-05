Новое на сайте

еще
Воскресенье, 5 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисБондаренко без проблем вышла во второй круг турнира в Китае
Теннис

Бондаренко без проблем вышла во второй круг турнира в Китае

AdminНет комментариев
Добавлено

Источник – Чемпион.

В первом круге турнира серии WTA International в китайском Шэньчжэне украинка Катерина Бондаренко уверенно победила японку Мисаки Дой со счетом 6:4, 6:1.

Поединок продолжался 1 час 22 минуты, за которые Бондаренко подала пять подач на вылет, совершила две двойные ошибки против одиннадцати у соперницы и реализовала шесть брейк-поинтов из 13.

Важно: Свитолина поднимется на одну строчку в рейтинге WTA

Читайте также:  Бондаренко проиграла в первом матче в году

Отметим, что Бондаренко впервые за два года победила в основной сетке турнира серии WTA International.

Shenzhen Open – International

Шэньчжэнь, Китай

хард

Призовой фонд $ 775,000

Квалификация, одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Бондаренко (Украина) – Мисаки Дой (Япония) 6:4, 6:1

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

двадцать − 14 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
ATP Cup. Германия – Греция 1:1. Группа F (обновляется)

Свитолина поднимется на одну строчку в рейтинге WTA

Каролин Возняцки: “Надеюсь, получу в Окленде практику перед Australian Open”

Костюк пробилась в финал квалификации в Брисбене

ATP Cup. Великобритания – Бельгия. Группа С (обновляется)

Закрыть