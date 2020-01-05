Бондаренко без проблем вышла во второй круг турнира в Китае

Источник – Чемпион.
В первом круге турнира серии WTA International в китайском Шэньчжэне украинка Катерина Бондаренко уверенно победила японку Мисаки Дой со счетом 6:4, 6:1.
Поединок продолжался 1 час 22 минуты, за которые Бондаренко подала пять подач на вылет, совершила две двойные ошибки против одиннадцати у соперницы и реализовала шесть брейк-поинтов из 13.
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Отметим, что Бондаренко впервые за два года победила в основной сетке турнира серии WTA International.
Shenzhen Open – International
Шэньчжэнь, Китай
хард
Призовой фонд $ 775,000
Квалификация, одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Бондаренко (Украина) – Мисаки Дой (Япония) 6:4, 6:1
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