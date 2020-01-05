Бондаренко без проблем вышла во второй круг турнира в Китае

Источник – Чемпион.

В первом круге турнира серии WTA International в китайском Шэньчжэне украинка Катерина Бондаренко уверенно победила японку Мисаки Дой со счетом 6:4, 6:1.

Поединок продолжался 1 час 22 минуты, за которые Бондаренко подала пять подач на вылет, совершила две двойные ошибки против одиннадцати у соперницы и реализовала шесть брейк-поинтов из 13.

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Отметим, что Бондаренко впервые за два года победила в основной сетке турнира серии WTA International.

Shenzhen Open – International

Шэньчжэнь, Китай

хард

Призовой фонд $ 775,000

Квалификация, одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Бондаренко (Украина) – Мисаки Дой (Япония) 6:4, 6:1