Цуренко уступила Мертенс на турнире в Шэньчжэне

Соперницы провели на корте полтора часа

#Цуренко, #Шэньчжэнь

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (73) проиграла матч первого раунда турнира международной серии в Шэньчжэне.

На старте соревнований украинка уступила третьей сеяной Элизе Мертенс из Бельгии.

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Соперницы провели на корте полтора часа. За весь матч украинцы удалось выполнить один брейк (на старте встречи), а на своей подаче Цуренко проиграла по 2 гейма в каждой партии.

Shenzhen Open – International

Шэньчжэнь, Китай

Квалификация, одиночный разряд

Первый круг Хард

Призовой фонд: $ 775,000

Леся Цуренко – Элис Мертенс 3:6, 3:6