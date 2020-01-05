Цуренко уступила Мертенс на турнире в Шэньчжэне

Соперницы провели на корте полтора часа
#Цуренко, #Шэньчжэнь
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Леся Цуренко (73) проиграла матч первого раунда турнира международной серии в Шэньчжэне.
На старте соревнований украинка уступила третьей сеяной Элизе Мертенс из Бельгии.
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Соперницы провели на корте полтора часа. За весь матч украинцы удалось выполнить один брейк (на старте встречи), а на своей подаче Цуренко проиграла по 2 гейма в каждой партии.
Shenzhen Open – International
Шэньчжэнь, Китай
Квалификация, одиночный разряд
Первый круг Хард
Призовой фонд: $ 775,000
Леся Цуренко – Элис Мертенс 3:6, 3:6
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