Каролин Возняцки: “Надеюсь, получу в Окленде практику перед Australian Open”

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Турнир в Окленде станет для экс-первой ракетки мира последним на уровне WTA. В декабре Возняцки объявила о завершении профессиональной карьеры после Открытого чемпионата Австралии.

“Я готова на все 100% к этому турниру и постараюсь сыграть как можно лучше. Я не тренировалась как-то по-другому. Я должна быть в лучшей форме. Мне бы хотелось пройти весь путь в Окленде. Конечно, здесь сильный состав участниц, но я надеюсь, что проведу здесь несколько матчей и получу практику перед Australian Open.

Я всегда буду гордиться тем, что стала первой теннисисткой из Скандинавии, который выиграла турнир Большого Шлема и поднималась на вершину мирового рейтинга. Я надеюсь, что люди меня запомнят как трудолюбивого и отзывчивого человека. Теперь я не буду просыпаться каждое утро и идти на корт, где меня ждёт отец. Я общалась с Дэвидом, что теперь всё будет иначе, мы будем заниматься семейными делами вместе”.

В первом круге Возняцки встретися с обладательницей wild card Пэйдж Хуриган из Новой Зеландии.

“По правде говоря, я не очень много о ней знаю, нужно будет посмотреть информацию о ней. Я планирую показать свой теннис, думать только о себе и постараться сыграть наилучшим образом. Она местная теннисистка и, безусловно, её будут поддерживать. Надеюсь, и мне получиться получить немного поддержки”.

В парном разряде Каролин выступит вместе с Сереной Уильямс. Завтра теннисистки сыграют против японок Нао Хибино и Макото Ниномии.

“Я очень рада этой возможности сыграть с Сереной. Я начинала карьеру, играя в паре с Винус, а закончу с Сереной. Лучше этого ничего не будет. С нетерпением жду этого момента”.

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Источник:

www.wtatennis.com

Фото: Jason Oxenham.