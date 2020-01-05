Новое на сайте

еще
Воскресенье, 5 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисКаролин Возняцки: “Надеюсь, получу в Окленде практику перед Australian Open”
Теннис

Каролин Возняцки: “Надеюсь, получу в Окленде практику перед Australian Open”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 09:59

Шэньчжэнь. Бондаренко пробилась во второй круг соревнований

Сегодня, 08:42

Брисбен. Костюк с боями проходит в финал квалификации

Сегодня, 08:26

Элина Свитолина: "Буду ли я разбивать ракетки как Багдатис? Нет, свои ракетки я люблю"

Вчера, 11:09

Брисбен. Костюк обыгрывает седьмую сеяную на старте квалификации

Комментарии датской теннисистки накануне старта на турнире WTA в Новой Зеландии

Турнир в Окленде станет для экс-первой ракетки мира последним на уровне WTA. В декабре Возняцки объявила о завершении профессиональной карьеры после Открытого чемпионата Австралии.

“Я готова на все 100% к этому турниру и постараюсь сыграть как можно лучше. Я не тренировалась как-то по-другому. Я должна быть в лучшей форме. Мне бы хотелось пройти весь путь в Окленде. Конечно, здесь сильный состав участниц, но я надеюсь, что проведу здесь несколько матчей и получу практику перед Australian Open.

Читайте также:  Свитолина вновь попала в номинацию WTA Fan Favorite Award

Я всегда буду гордиться тем, что стала первой теннисисткой из Скандинавии, который выиграла турнир Большого Шлема и поднималась на вершину мирового рейтинга. Я надеюсь, что люди меня запомнят как трудолюбивого и отзывчивого человека. Теперь я не буду просыпаться каждое утро и идти на корт, где меня ждёт отец. Я общалась с Дэвидом, что теперь всё будет иначе, мы будем заниматься семейными делами вместе”.

Читайте также:  Чемпионат Европы (U14). Барановская проигрывает в четвертьфинале

В первом круге Возняцки встретися с обладательницей wild card Пэйдж Хуриган из Новой Зеландии.

“По правде говоря, я не очень много о ней знаю, нужно будет посмотреть информацию о ней. Я планирую показать свой теннис, думать только о себе и постараться сыграть наилучшим образом. Она местная теннисистка и, безусловно, её будут поддерживать. Надеюсь, и мне получиться получить немного поддержки”.

В парном разряде Каролин выступит вместе с Сереной Уильямс. Завтра теннисистки сыграют против японок Нао Хибино и Макото Ниномии.

Читайте также:  Ролан Гаррос. 16-летняя француженка выиграла дебютный матч в Париже, Возняцки покидает турнир

“Я очень рада этой возможности сыграть с Сереной. Я начинала карьеру, играя в паре с Винус, а закончу с Сереной. Лучше этого ничего не будет. С нетерпением жду этого момента”.

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник:
www.wtatennis.com

Фото: Jason Oxenham.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Костюк пробилась в финал квалификации в Брисбене

ATP Cup. Великобритания – Бельгия. Группа С (обновляется)

ATP Cup. Австрия – Хорватия 0:3. Группа E. Первый раунд

ATP Cup. Расписание матчей 5 января: групповой этап

Шэньчжэнь. Леся Цуренко против Элис Мертенс в первом круге: превью матча

Закрыть