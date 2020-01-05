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Теннис

Костюк пробилась в финал квалификации в Брисбене

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Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Марта Костюк (153) вышла в финал квалификации на хардовом Премьере в Брисбене. В полуфинале отбора 17-летняя украинка обыграла Анну Каролину Шмідлову из Словакии (134).

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Соперницы провели на корте более 2 часов. За игру Костюк удалось сделать 7 брейков (всего было 18 брейкпойнтів), а Анна Каролина Шмідлова реализовала 5 из 7 своих шансов на брейк. В сезонах 2017 и 2018 украинка уже побеждала представительницу Словакии на турнирах ITF.

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В финале отборочного этапа Марта Костюк сыграет против россиянки Людмилы Самсоновой (129), которая ранее обыграла Кристину Младенович.

Brisbane International – Premier

Брисбен, Австралия

Призовой фонд $ 1,500,000

Квалификация. Второй круг

Марта Костюк – Анна Каролина Шмідлова 5:7, 6:4, 6:3

Источник: champion.com.ua
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