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Теннис

Серена Уильямс: “Хочу сделать всё возможное, чтобы выиграть 25-й турнир Большого Шлема”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Американка пообщалась с журналистами в преддверии начала нового сезона на турнире в Окленде

“Я второй раз выступаю здесь [впервые Серена выступила в Новой Зеландии в 2017 году] и главное отличие в том, что сейчас я не беременна. Я помню, насколько отвратительно чувствовала себя в первом триместре беременности, однако сейчас это всё воспринимается с улыбкой.

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Теперь я вернулась в Окленд со своей дочерью. Я знала, что обязательно еще сыграю здесь, ведь здесь, по сути, и начались все дальнейшие события прошедших трех лет.

Светлана [Кузнецова, соперница Серены в первом круге] моя хорошая знакомая и отличный игрок. Мне нравится встречаться с сильными соперницами в первом раунде – это лучшая возможность войти в игровой ритм. Единственное, очень жаль, что мы встречаемся на столь ранней стадии – я очень люблю Светлану.

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24 победы на турнирах Большого Шлема также имеют огромное значение для меня, однако сейчас я хочу сделать всё возможное, чтобы преодолеть этот рубеж. Я была близка к этому в предыдущем сезоне, но в решающих матчах не сумела показать необходимый уровень игры. Мне ещё предстоит решить эту проблему.

Я ещё не побеждала в Окленде, поэтому сейчас я полностью сконцентрирована на этом турнире и буду играть только на победу”.

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Источник:
www.wtatennis.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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