Шэньчжэнь. Леся Цуренко против Элис Мертенс в первом круге: превью матча
Третья ракетка Украины Леся Цуренко открывает сезон на турнире WTA в Шэньчжэне и завтра в первом круге сыграет с третьей сеяной бельгийской теннисисткой Элис Мертенс. Поединок откроет игровой день на Центральном корте в 06:00 по киевскому времени
Леся Цуренко (Украина) – 73-я ракетка мира
Дата рождения: 30/05/1989 (30 лет)
Место рождения: Владимирец, Украина
Рост: 174 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 4 (2018 – Acapulco; 2017 – Acapulco; 2016 – Guangzhou; 2015 – Istanbul)
Высший рейтинг WTA: 23 (18/02/2019)
Побед/Поражений за карьеру: 392/267
Призовые за карьеру: $4,488,634
Леся Цуренко на портале БТУ
Элис Мертенс (Бельгия) – 17-я ракетка мира
Дата рождения: 17/11/1995 (24 года)
Место рождения: Лювен, Бельгия
Рост: 179 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 5 (2019 – Doha; 2018 – Hobart, Lugano, Rabat; 2017 – Hobart)
Высший рейтинг WTA: 12 (26/11/2018)
Побед/Поражений за карьеру: 289/159
Призовые за карьеру: $5,956,646
Элис Мертенс на портале БТУ
H2H: 1-0
2017 | Хертогенбос (WTA International) | Трава | 1-й круг | Цуренко 6-4 6-1
История на турнире: Леся Цуренко – 0/1. Цуренко во второй раз сыграет на турнире в Шэньчжэне. В 2013 году она проиграла уже в первом круге основной сетки | Элис Мертенс впервые выступит на этих соревнованиях;
Выступления на харде: Леся Цуренко – 153/104 (0/0 в этом году) | Элис Мертенс – 170/75 (0/0 в этом году)
Выступления в сезоне 2020: обе теннисистки открывают сезон на турнире в Шэньчжэне;
Последний турнир: Леся Цуренко в начале августа прошлого года проиграла Зарине Дияс во втором круге турнира в Вашингтоне и больше не выступала на турнирах из-за травмы | Элис Мертенс завершила выступления в прошлом сезоне в конце октября на Малом Итоговом чемпионате WTA, где проиграла на стадии группового раунда;
Последние пять матчей: Леся Цуренко – В, П, П, В, П | Элис Мертенс – П, В, П, В, П
Национальный фактор: Леся Цуренко – 8/6. В последних четырех матчах против бельгиек Цуренко одержала лишь одну победу. В прошлом сезоне она уступила Кирстен Флипкенс на соревнованиях в Хертогенбосе | Элис Мертенс – 9/8. Мертенс выиграла лишь один из пяти последних матчей против украинок. В прошлом году она проиграла Элине Свитолиной во втором круге турнира в Цинциннати;
Котировки букмекеров: Букмекеры считают явной фавориткой этого матча бельгийскую теннисистку и предлагают на ее победу коэффициент 1,22. Успех Леси Цуренко оценивается коэффициентом 4,26;
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