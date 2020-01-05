Шэньчжэнь. Леся Цуренко против Элис Мертенс в первом круге: превью матча

Третья ракетка Украины Леся Цуренко открывает сезон на турнире WTA в Шэньчжэне и завтра в первом круге сыграет с третьей сеяной бельгийской теннисисткой Элис Мертенс. Поединок откроет игровой день на Центральном корте в 06:00 по киевскому времени

Леся Цуренко (Украина) – 73-я ракетка мира



Дата рождения: 30/05/1989 (30 лет)

Место рождения: Владимирец, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 4 (2018 – Acapulco; 2017 – Acapulco; 2016 – Guangzhou; 2015 – Istanbul)

Высший рейтинг WTA: 23 (18/02/2019)

Побед/Поражений за карьеру: 392/267

Призовые за карьеру: $4,488,634

Леся Цуренко на портале БТУ

Элис Мертенс (Бельгия) – 17-я ракетка мира



Дата рождения: 17/11/1995 (24 года)

Место рождения: Лювен, Бельгия

Рост: 179 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 5 (2019 – Doha; 2018 – Hobart, Lugano, Rabat; 2017 – Hobart)

Высший рейтинг WTA: 12 (26/11/2018)

Побед/Поражений за карьеру: 289/159

Призовые за карьеру: $5,956,646

Элис Мертенс на портале БТУ

H2H: 1-0

2017 | Хертогенбос (WTA International) | Трава | 1-й круг | Цуренко 6-4 6-1

История на турнире: Леся Цуренко – 0/1. Цуренко во второй раз сыграет на турнире в Шэньчжэне. В 2013 году она проиграла уже в первом круге основной сетки | Элис Мертенс впервые выступит на этих соревнованиях;

Выступления на харде: Леся Цуренко – 153/104 (0/0 в этом году) | Элис Мертенс – 170/75 (0/0 в этом году)

Выступления в сезоне 2020: обе теннисистки открывают сезон на турнире в Шэньчжэне;

Последний турнир: Леся Цуренко в начале августа прошлого года проиграла Зарине Дияс во втором круге турнира в Вашингтоне и больше не выступала на турнирах из-за травмы | Элис Мертенс завершила выступления в прошлом сезоне в конце октября на Малом Итоговом чемпионате WTA, где проиграла на стадии группового раунда;

Последние пять матчей: Леся Цуренко – В, П, П, В, П | Элис Мертенс – П, В, П, В, П

Национальный фактор: Леся Цуренко – 8/6. В последних четырех матчах против бельгиек Цуренко одержала лишь одну победу. В прошлом сезоне она уступила Кирстен Флипкенс на соревнованиях в Хертогенбосе | Элис Мертенс – 9/8. Мертенс выиграла лишь один из пяти последних матчей против украинок. В прошлом году она проиграла Элине Свитолиной во втором круге турнира в Цинциннати;

Котировки букмекеров: Букмекеры считают явной фавориткой этого матча бельгийскую теннисистку и предлагают на ее победу коэффициент 1,22. Успех Леси Цуренко оценивается коэффициентом 4,26;

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