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Теннис

Свитолина поднимется на одну строчку в рейтинге WTA

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#Свитолина, #WTA

Источник – sport.ua.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (6) немного улучшит свою позицию в мировом рейтинге перед началом сезона.

Важно: Свитолина попала в ТОП-10 самых титулованных теннисисток десятилетия

Со следующей недели Элина поднимется на одну строчку, опередив Бьянку Андреєску.

Отметим, что обе теннисистки во время первой недели января не принимают участия в турнирах, но представительница Канады потеряет 198 очков за прошлогодний финал в Окленде. Свитолина очков не теряет, поскольку свой первый матч 2019 года проиграла.

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Добавим, что в этом году основной сезон стартует на неделю позже.

Источник: champion.com.ua
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