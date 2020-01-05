Свитолина поднимется на одну строчку в рейтинге WTA

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (6) немного улучшит свою позицию в мировом рейтинге перед началом сезона.
Важно: Свитолина попала в ТОП-10 самых титулованных теннисисток десятилетия
Со следующей недели Элина поднимется на одну строчку, опередив Бьянку Андреєску.
Отметим, что обе теннисистки во время первой недели января не принимают участия в турнирах, но представительница Канады потеряет 198 очков за прошлогодний финал в Окленде. Свитолина очков не теряет, поскольку свой первый матч 2019 года проиграла.