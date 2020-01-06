Бондаренко с Морозовой вылетели из парного турнира в Китае

Катерина Бондаренко покинула парный турнир
#Бондаренко
Источник – btu.org.ua.
Украинка Екатерина Бондаренко в паре с Лидией Морозовой не смогла пробить в четвертьфинал турнира в китайском Шэньчжэне.
Украино-белорусская пара уступила дуэту бельгийско-белорусскому дуэту Элизе Мертенс и Арине Сабаленко.
Матч продолжался 1 час и 19 минут. Бондаренко и Морозова оформили 3 брейка за матч, а на своей подаче проиграли 5 геймов.
Shenzhen Open – International
Шэньчжэнь, Китай
хард
Призовой фонд $ 775,000
1/8 финала, 06 января
Екатерина Бондаренко / Лидия Морозова – Элизе Мертенс / Арина Сабаленко 3:6, 5:7
Раньше, Бондаренко без проблем вышла во второй круг турнира в Китае
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