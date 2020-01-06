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Теннис

Бондаренко с Морозовой вылетели из парного турнира в Китае

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Катерина Бондаренко покинула парный турнир

#Бондаренко

Источник – btu.org.ua.

Украинка Екатерина Бондаренко в паре с Лидией Морозовой не смогла пробить в четвертьфинал турнира в китайском Шэньчжэне.

Украино-белорусская пара уступила дуэту бельгийско-белорусскому дуэту Элизе Мертенс и Арине Сабаленко.

Матч продолжался 1 час и 19 минут. Бондаренко и Морозова оформили 3 брейка за матч, а на своей подаче проиграли 5 геймов.

Shenzhen Open – International
Шэньчжэнь, Китай
хард
Призовой фонд $ 775,000
1/8 финала, 06 января

Екатерина Бондаренко / Лидия Морозова – Элизе Мертенс / Арина Сабаленко 3:6, 5:7

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Раньше, Бондаренко без проблем вышла во второй круг турнира в Китае

Источник: champion.com.ua
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