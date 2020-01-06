Свитолина потерпела поражения самой быстрой с 2016 года

Элина Свитолина уступала в первом матче года

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Источник – btu.org.ua.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина потерпела одно из самых быстрых поражений в карьере.

Об этом сообщает btu.org.ua

Элина Свитолина проиграла Даниэль Коллинс на турнире в Брисбене за 56 минут (6-1, 6-1). Для 25-летней украинки это самая быстрая поражение со времен Олимпийских Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, где в четвертьфинале она уступила чешке Петре Квитовой: 2-6, 0-6 (48 минут).

До сегодняшнего поединка в Австралии самый быстрый проигрыш Свитолина потерпела на Итоговом турнире-2017 Сингапуре на групповой стадии (датчанка Каролин Возняцки оформила победу со счетом 6:2, 6:0 за 58 минут).

Напомним, Коллинс уничтожила Свитолину на турнире в Брисбене.