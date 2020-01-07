Новое на сайте

еще
Среда, 8 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисБрисбен. Самсонова выиграла первый матч на “Премьере”, Кенин и Осака встретятся во втором круге
Теннис

Брисбен. Самсонова выиграла первый матч на “Премьере”, Кенин и Осака встретятся во втором круге

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 14:37

ФТУ объявила заявку сборной Украины на матчи Кубка Федерации в феврале

Сегодня, 10:12

Брисбен. Людмила Киченок сыграет в парном четвертьфинале

Сегодня, 08:06

Шэньчжэнь. Бондаренко побеждает восьмую сеяную на пути в четвертьфинал

05.01.20 09:59

Шэньчжэнь. Бондаренко пробилась во второй круг соревнований

Результаты матчей первого круга на турнире WTA Premier в Австралии

Brisbane International – Premier
Брисбен, Австралия • 6-12 января • хард • $1,500,000
Действующая чемпионка: Каролина Плишкова (Чехия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Первый круг

Дженнифер Брэйди (США, Q) – Мария Шарапова (Россия, WC) 3:6, 6:1, 7:6(3)
Людмила Самсонова (Россия, Q) – Слоан Стивенс (США) 6:4, 2:6, 6:3
Петра Квитова (Чехия, 5) – Анастасия Павлюченкова (Россия) 2:6, 6:1, 6:0
Даниэль Коллинс (США) – Элина Свитолина (Украина, 4) 6:1, 6:1
Юлия Путинцева (Казахстан, Q) – Донна Векич (Хорватия) 6:3, 3:6, 7:5
Саманта Стосур (Австралия, WC) – Анжелик Кербер (Германия) 7:6(5), 7:6(4)
Мэдисон Кис (США, 8) – Мария Боузкова (Чехия, Q) 6:3, 6:2
Кики Бертенс (Нидерланды, 6) – Даяна Ястремская (Украина) 6:4, 1:6, 6:3
Анетт Контавейт (Эстония) – Се Шувэй (Тайвань) 6:4, 6:1
София Кенин (США) – Анастасия Севастова (Латвия) 7:6(1), 6:4
Наоми Осака (Япония, 3) – Мария Саккари (Греция) 6:2, 6:7(4), 6:3
Барбора Стрыцова (Чехия) – Йоханна Конта (Великобритания, 7) 6:2, 3:6, 6:3
Элисон Риск (США) – Каролина Мухова (Чехия) 6:4, 6:2
Айла Томлянович (Австралия, WC) – Присцилла Хон (Австралия, WC) 6:2, 4:6, 6:4

Читайте также:  Серена Уильямс названа "Спортсменкой десятилетия" по версии The Associated Press

Людмила Самсонова (№129) выиграла четвёртый матч подряд в Брисбене и одержала первую в карьере победу над соперницей из Топ-30. Это дебютное выступление для россиянки в основной сетке “Премьера”.

Саманта Стосур (№98) впервые с марта прошлого года обыграла теннисистку из Топ-20. Почти год назад австралийка оказалась сильнее Мэдисон Кис на турнире в Майами.

Пары соперниц во втором круге: Барти – Брэйди, Самсонова – Квитова, Коллинс – Квитова, Коллинс – Путинцева, Стосур – Кис, Бертенс – Контавейт, Кенин – Осака, Стрыцова – Риск, Томлянович – Плишкова.

Читайте также:  Козлова - Свитолина: онлайн-трансляция матча Roland Garros

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

семнадцать + 13 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Свитолина не заявилась на турнир WTA в Дубае

WTA пожертвует средства в организацию “Красный Крест” Австралии

Свитолина хочет выступить на Олимпиаде

Свитолина и Ястремская сыграют за сборную Украины на Кубке Федерации

Начало Australian Open могут перенести

Закрыть