Брисбен. Самсонова выиграла первый матч на “Премьере”, Кенин и Осака встретятся во втором круге

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Результаты матчей первого круга на турнире WTA Premier в Австралии



Brisbane International – Premier

Брисбен, Австралия • 6-12 января • хард • $1,500,000

Действующая чемпионка: Каролина Плишкова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Первый круг

Дженнифер Брэйди (США, Q) – Мария Шарапова (Россия, WC) 3:6, 6:1, 7:6(3)

Людмила Самсонова (Россия, Q) – Слоан Стивенс (США) 6:4, 2:6, 6:3

Петра Квитова (Чехия, 5) – Анастасия Павлюченкова (Россия) 2:6, 6:1, 6:0

Даниэль Коллинс (США) – Элина Свитолина (Украина, 4) 6:1, 6:1

Юлия Путинцева (Казахстан, Q) – Донна Векич (Хорватия) 6:3, 3:6, 7:5

Саманта Стосур (Австралия, WC) – Анжелик Кербер (Германия) 7:6(5), 7:6(4)

Мэдисон Кис (США, 8) – Мария Боузкова (Чехия, Q) 6:3, 6:2

Кики Бертенс (Нидерланды, 6) – Даяна Ястремская (Украина) 6:4, 1:6, 6:3

Анетт Контавейт (Эстония) – Се Шувэй (Тайвань) 6:4, 6:1

София Кенин (США) – Анастасия Севастова (Латвия) 7:6(1), 6:4

Наоми Осака (Япония, 3) – Мария Саккари (Греция) 6:2, 6:7(4), 6:3

Барбора Стрыцова (Чехия) – Йоханна Конта (Великобритания, 7) 6:2, 3:6, 6:3

Элисон Риск (США) – Каролина Мухова (Чехия) 6:4, 6:2

Айла Томлянович (Австралия, WC) – Присцилла Хон (Австралия, WC) 6:2, 4:6, 6:4

Людмила Самсонова (№129) выиграла четвёртый матч подряд в Брисбене и одержала первую в карьере победу над соперницей из Топ-30. Это дебютное выступление для россиянки в основной сетке “Премьера”.

Саманта Стосур (№98) впервые с марта прошлого года обыграла теннисистку из Топ-20. Почти год назад австралийка оказалась сильнее Мэдисон Кис на турнире в Майами.

Пары соперниц во втором круге: Барти – Брэйди, Самсонова – Квитова, Коллинс – Квитова, Коллинс – Путинцева, Стосур – Кис, Бертенс – Контавейт, Кенин – Осака, Стрыцова – Риск, Томлянович – Плишкова.

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