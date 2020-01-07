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Теннис

Ястремская уступила Бертенс на турнире в Австралии

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Украинка не смогла пробиться в следующий круг турнира

#Ястремская, #теннис

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (22) на турнире в австралийском Брисбене уступила Кики Бертенс (9) из Нидерландов.

Матч продолжался 1 час и 55 минут. Ястремская 1 раз подала на вылет, допустила 6 двойных ошибок и использовала 4 из 10 брейк-пойнтов.

Brisbane International – Premier
Брисбен, Австралия
Призовой фонд $ 1,500,000
1/16 финала, 07 января

Даяна Ястремская – Кики Бертенс 4:6, 6:1, 3:6

Ранее, Козлова проиграла американке на турнире в Новой Зеландии.

Также, Коллинс уничтожила Свитолину на турнире в Брисбене.

Источник: champion.com.ua
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