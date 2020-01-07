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Теннис

Ястремській нужно думать о ТОП-10 – журналист

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Андрей Твердохлеб прокомментировал провал Даяны Ястремской на турнире в Австралии

#Ястремская, #теннис

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская психологически не готова к борьбе за статус первой ракетки мира.

Об этом рассказал главный редактор Сһамріоп.сом.иа Андрей Твердохлеб в Facebook.

“С удивлением приходилось читать о статусе 1 ракетки мира уже в 2020 году. В первую очередь, такой оптимизм был вызван началом сотрудничества с лучшим женским тренером Сашей Бажином. Но…

1. Бажин – не волшебник

2. Главная проблема, по моему мнению, Дайаны в голове (психология), а на это требуется время, возможно, много времени

3. Теннис Ястремской – мегаагресивний и гостроатакувальний (очень нравится болельщикам), пока что только мешает Даяне, в какой-то степени, она является заложником своего стиля…

Поэтому считаю, что в этом сезоне нужно думать о ТОП-10 и одновременно подтягивать свои игровые огрехи и психологию. Чтобы за 1-2 года ворваться в элиту полностью готовым, как психологически, так и технически, а главное стабильной – не только в течение сезона, но и в течение одного конкретного матча”, – отметил Твердохлеб.

 

Напомним, Ястремская уступила Бертенс на турнире в Австралии.

Ранее сообщалось, что Ястремская будет работать под руководством бывшего тренера Осаки.

Источник: champion.com.ua
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