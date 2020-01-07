Начало Australian Open могут перенести

В Мельбурне ухудшилось качество воздуха

#Australian Open

Источник – btu.org.иа.

Организаторы Australian Open могут перенести начало турнира из-за загрязнения воздуха, которое вызвано масштабными лесными пожарами.

Об этом сообщает bbc.com.

Согласно данным местных служб, коэффициент качества воздуха в городе в понедельник достиг показателя 213 (цифры выше 200 имеют значение “очень нездоровый”). Уже 14 января в Мельбурне стартует отборочный этап Открытого чемпионата Австралии, в основной сетке матчи начнутся 20 января.

“Прогноз для нас сейчас хороший. Не ожидается никаких задержек, мы уже ввели дополнительные меры, чтобы быть уверенными, что Australian Open пройдет по расписанию. Как и всегда, здоровье и безопасность наших игроков, как и сотрудников, и болельщиков, является для нас приоритетом”, – рассказал директор австралийского турнира Крейг Тайли.

Во время турнира будут работать метеорологические службы, которые будут оценивать игровые условия, в том числе и качество воздуха.

Ранее сообщалось, что три украинки сыграют в квалификации Australian Open.

Также, Лопатецкая получила право играть в квалификации Australian Open