Новое на сайте

еще
Вторник, 7 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисНачало Australian Open могут перенести
Теннис

Начало Australian Open могут перенести

AdminНет комментариев
Добавлено

В Мельбурне ухудшилось качество воздуха

#Australian Open

Источник – btu.org.иа.

Организаторы Australian Open могут перенести начало турнира из-за загрязнения воздуха, которое вызвано масштабными лесными пожарами.

Об этом сообщает bbc.com.

Согласно данным местных служб, коэффициент качества воздуха в городе в понедельник достиг показателя 213 (цифры выше 200 имеют значение “очень нездоровый”). Уже 14 января в Мельбурне стартует отборочный этап Открытого чемпионата Австралии, в основной сетке матчи начнутся 20 января.

“Прогноз для нас сейчас хороший. Не ожидается никаких задержек, мы уже ввели дополнительные меры, чтобы быть уверенными, что Australian Open пройдет по расписанию. Как и всегда, здоровье и безопасность наших игроков, как и сотрудников, и болельщиков, является для нас приоритетом”, – рассказал директор австралийского турнира Крейг Тайли.

Во время турнира будут работать метеорологические службы, которые будут оценивать игровые условия, в том числе и качество воздуха.

Ранее сообщалось, что три украинки сыграют в квалификации Australian Open.

Также, Лопатецкая получила право играть в квалификации Australian Open

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
ATP Cup. Бельгия – Болгария 1:1. Группа С (обновляется)

Ястремській нужно думать о ТОП-10 – журналист

ATP Cup. Италия – США. Группа D (обновляется)

Ястремская уступила Бертенс на турнире в Австралии

ATP Cup. Великобритания – Молдова 3:0. Группа С. Третий раунд

Закрыть