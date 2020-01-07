Свитолина хочет выступить на Олимпиаде

Элина Свитолина прокомментировала возможность выступления на Олимпийских играх

#Свитолина, #теннис

Источник – btu.org.ua.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина планирует выступить на Кубке Федерации и на Олимпиаде.

Об этом рассказала сама теннисистка.

“Я говорила с капитаном сборной, говорила, что хочу играть, поэтому, посмотрим, как сложится, мне еще нужно уладить до конца некоторые моменты. Так что, я хочу играть за страну, мне всегда нравится играть за сборную. Надеюсь, что все сложится хорошо и у меня будет шанс выступить в Кубке Федерации и на Олимпиаде.

Но это долгий год, поэтому трудно сказать, чем ты будешь заниматься через несколько недель, как будешь себя чувствовать, тем более что до Кубка Федерации еще несколько месяцев, поэтому, посмотрим”, – рассказала Свитолина.

Ранее, федерация тенниса Украины назвала условия допуска Свитолиной на Олимпиаду.

Напомним, Коллинс уничтожила Свитолину на турнире в Брисбене.