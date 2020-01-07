Свитолина и Ястремская сыграют за сборную Украины на Кубке Федерации

Первые матчи состоятся в феврале
#Украина, #Свитолина, #Ястремская
Источник – Чемпион.
Сборная Украины объявила состав команды на матчи Кубка Федерации.
Об этом сообщает ФТУ в Facebook.
Национальную сборную представят: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова, Катарина Завацкая и Леся Цуренко. Капитан – Михаил Филима.
Первые матчи Кубка Федерации первой группы Евро-Африканской зоны состоится 5 – 8 февраля в Таллинне.
Ранее сообщалось, что Свитолина хочет выступить на Олимпиаде.
Напомним, Коллинс уничтожила Свитолину на турнире в Брисбене.
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