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Теннис

Свитолина и Ястремская сыграют за сборную Украины на Кубке Федерации

AdminНет комментариев
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Первые матчи состоятся в феврале

#Украина, #Свитолина, #Ястремская

Источник – Чемпион.

Сборная Украины объявила состав команды на матчи Кубка Федерации.

Об этом сообщает ФТУ в Facebook.

Национальную сборную представят: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова, Катарина Завацкая и Леся Цуренко. Капитан – Михаил Филима.

Первые матчи Кубка Федерации первой группы Евро-Африканской зоны состоится 5 – 8 февраля в Таллинне.

Ранее сообщалось, что Свитолина хочет выступить на Олимпиаде.

Напомним, Коллинс уничтожила Свитолину на турнире в Брисбене.

Источник: champion.com.ua
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