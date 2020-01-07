WTA пожертвует средства в организацию “Красный Крест” Австралии

Новости

ФТУ объявила заявку сборной Украины на матчи Кубка Федерации в феврале

Брисбен. Людмила Киченок сыграет в парном четвертьфинале

Шэньчжэнь. Бондаренко побеждает восьмую сеяную на пути в четвертьфинал

Шэньчжэнь. Бондаренко пробилась во второй круг соревнований

Женская теннисная ассоциация присоединилась к акции игроков



Как сообщается на официальном сайте WTA-тура, организация будет жертвовать по A$100 (~$70) в австралийский “Красный Крест” за каждый эйс в одиночном и парном разрядах турниров в Брисбене, Окленде (текущая неделя), а также в Аделаиде и Хобарте (следующая неделя).

Ранее о поддержке фондов для помощи пострадавшим от лесных пожаров в Австралии заявили многие теннисисты, в том числе Сергей Стаховский, Симона Халеп и Эшли Барти, которая пожертвует все свои призовые за выступление в Брисбене.

> Организаторы Australian Open прокомментировали возможность перенести начало турнира

15 января на Арене Рода Лейвера в Мельбурне, где будет проводится Australian Open, состоится благотворительный матч, в котором примут участие представители как женского, так и мужского теннисного тура.

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