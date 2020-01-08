ATP Cup. Франция – ЮАР 1:1. Группа А (обновляется)

Новости

ФТУ объявила заявку сборной Украины на матчи Кубка Федерации в феврале

Брисбен. Людмила Киченок сыграет в парном четвертьфинале

Шэньчжэнь. Бондаренко побеждает восьмую сеяную на пути в четвертьфинал

Шэньчжэнь. Бондаренко пробилась во второй круг соревнований

В Брисбене проходят матчи вечерней сессии в квартете А.



ATP Cup

Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000

Сетка турнира: тут

БРИСБЕН. Третий раунд

Вечерняя сессия (17:30)

ГРУППА А: Франция – ЮАР 1:1

Ж. Симон – Л. Харрис 2-6, 6-2, 6-2

Б. Пэр – К. Андерсон 6-2, 6-7(1), 6-7(5)

Маю / Роже-Васслен – Клаасен / Рулофсе

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