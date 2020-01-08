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Теннис

ATP Cup. Франция – ЮАР 1:1. Группа А (обновляется)

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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В Брисбене проходят матчи вечерней сессии в квартете А.

ATP Cup
Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000
Сетка турнира: тут

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БРИСБЕН. Третий раунд

Вечерняя сессия (17:30)
ГРУППА А: Франция – ЮАР 1:1
Ж. Симон – Л. Харрис 2-6, 6-2, 6-2
Б. Пэр – К. Андерсон 6-2, 6-7(1), 6-7(5)
Маю / Роже-Васслен – Клаасен / Рулофсе

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Источник: btu.org.ua
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