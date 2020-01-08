ATP Cup. Франция – ЮАР 1:1. Группа А (обновляется)

Вчера, 14:37
ФТУ объявила заявку сборной Украины на матчи Кубка Федерации в феврале
Вчера, 10:12
Брисбен. Людмила Киченок сыграет в парном четвертьфинале
Вчера, 08:06
Шэньчжэнь. Бондаренко побеждает восьмую сеяную на пути в четвертьфинал
05.01.20 09:59
Шэньчжэнь. Бондаренко пробилась во второй круг соревнований
В Брисбене проходят матчи вечерней сессии в квартете А.ATP CupБрисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000Сетка турнира: тут
БРИСБЕН. Третий раунд
Вечерняя сессия (17:30)ГРУППА А: Франция – ЮАР 1:1Ж. Симон – Л. Харрис 2-6, 6-2, 6-2Б. Пэр – К. Андерсон 6-2, 6-7(1), 6-7(5)Маю / Роже-Васслен – Клаасен / Рулофсе
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: