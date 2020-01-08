ATP Cup. Грузия – Уругвай 2:1. Группа В. Третий раунд

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На турнире в Перте завершилась вечерняя сессия в квартете В.ATP CupБрисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000Сетка турнира: тут
ПЕРТ. Третий раунд
ГРУППА В: Грузия – Уругвай 2:1А. Метревели – Ф. Ронкаделли 6-2, 6-1Н. Басилашвили – П. Куэвас 6-4, 1-6, 6-4Бакши / Метревели – Бехар / Куэвас 2-6, 2-6
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Фото: Getty Images.
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