ATP Cup. Грузия – Уругвай 2:1. Группа В. Третий раунд

Новости

Новый тренер Ястремской: "У Даяны есть огромное желание работать"

ФТУ объявила заявку сборной Украины на матчи Кубка Федерации в феврале

Брисбен. Людмила Киченок сыграет в парном четвертьфинале

Шэньчжэнь. Бондаренко побеждает восьмую сеяную на пути в четвертьфинал

На турнире в Перте завершилась вечерняя сессия в квартете В.



ATP Cup

Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000

Сетка турнира: тут

ПЕРТ. Третий раунд

ГРУППА В: Грузия – Уругвай 2:1

А. Метревели – Ф. Ронкаделли 6-2, 6-1

Н. Басилашвили – П. Куэвас 6-4, 1-6, 6-4

Бакши / Метревели – Бехар / Куэвас 2-6, 2-6

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Фото: Getty Images.