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Теннис

ATP Cup. Грузия – Уругвай 2:1. Группа В. Третий раунд

Евгений НикитюкНет комментариев
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ATP Cup
Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000
Сетка турнира: тут

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ПЕРТ. Третий раунд

ГРУППА В: Грузия – Уругвай 2:1
А. Метревели – Ф. Ронкаделли 6-2, 6-1
Н. Басилашвили – П. Куэвас 6-4, 1-6, 6-4
Бакши / Метревели – Бехар / Куэвас 2-6, 2-6

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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