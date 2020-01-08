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Теннис

Бондаренко пробилась в четвертьфинал турнира в Китае

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Катерина Бондаренко продолжает бороться на турнире в Китае

#Бондаренко #теннис

Источник – Чемпион.

Во втором круге турнира серии WTA International в китайском Шэньчжэне украинка Екатерина Бондаренко победила Чжан Шуай (38) из Китая.

Матч продолжался 1 голину и 34 минуты. Бондаренко 1 раз подала на вылет, допустила 6 двойных ошибок и использовала свой единственный шанс на брейк.

В 1/4 финала украинка сыграет с победительницей встречи Кристина Плішкова (66) – Арина Соболенко (11).

Shenzhen Open – International
Шэньчжэнь, Китай
хард
Призовой фонд $ 775,000
Второй круг, 07 января

Екатерина Бондаренко – Чжан Шуай 7:6 (8), 6:3

Ранее, Козлова проиграла американке на турнире в Новой Зеландии.

Также, Коллинс уничтожила Свитолину на турнире в Брисбене.

Источник: champion.com.ua
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