Бондаренко пробилась в четвертьфинал турнира в Китае

Катерина Бондаренко продолжает бороться на турнире в Китае
#Бондаренко #теннис
Источник – Чемпион.
Во втором круге турнира серии WTA International в китайском Шэньчжэне украинка Екатерина Бондаренко победила Чжан Шуай (38) из Китая.
Матч продолжался 1 голину и 34 минуты. Бондаренко 1 раз подала на вылет, допустила 6 двойных ошибок и использовала свой единственный шанс на брейк.
В 1/4 финала украинка сыграет с победительницей встречи Кристина Плішкова (66) – Арина Соболенко (11).
Shenzhen Open – International
Шэньчжэнь, Китай
хард
Призовой фонд $ 775,000
Второй круг, 07 января
Екатерина Бондаренко – Чжан Шуай 7:6 (8), 6:3
Ранее, Козлова проиграла американке на турнире в Новой Зеландии.
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