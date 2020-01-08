Бондаренко – Шуай. Обзор матча

Обзор матча Бондаренко – Шуай

#Бондаренко #теннис

Источник – Чемпион.

Во втором круге турнира серии WTA International в китайском Шэньчжэне украинка Екатерина Бондаренко победила Чжан Шуай (38) из Китая.

Shenzhen Open – International

Шэньчжэнь, Китай

хард

Призовой фонд $ 775,000

Второй круг, 07 января

Екатерина Бондаренко – Чжан Шуай 7:6 (8), 6:3

Ранее, Козлова проиграла американке на турнире в Новой Зеландии.

Также, Коллинс уничтожила Свитолину на турнире в Брисбене.