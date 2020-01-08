Доха. Вавринка вышел в четвертьфинал, где сыграет с Бедене

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Шэньчжэнь. Бондаренко побеждает восьмую сеяную на пути в четвертьфинал
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Шэньчжэнь. Бондаренко пробилась во второй круг соревнований
На турнире ATP в Катаре определилась первая пара четвертьфиналистов.
Qatar ExxonMobil Open – ATP Tour 250 Доха, Катар • 6-11 января • хард • $1,465,260 Действующий чемпион: Роберто Баутиста Агут (Испания) Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд
Первый круг М. Фучович (Венгрия) – Ф. Тиафо (США, 8) 6-4, 4-6, 6-4 Л. Джере (Сербия, 5) – Л. Сонего (Италия) 6-1, 3-6, 6-2 Ф. Крайинович (Сербия, 6) – К. Эдмунд (Великобритания) 4-6, 6-3, 6-3 А. Бублик (Казахстан) – А. Маннарино (Франция, 7) 6-3, 6-4 Ф. Вердаско (Испания) – П. Андухар (Испания) 6-4, 6-3 М. Кецманович (Сербия) – Д. Томпсон (Австралия) 6-4, 6-2
Второй круг C. Вавринка (Швейцария, 1) – Ж. Шарди (Франция) 6-3, 6-4 А. Бедене (Словения) – А. Бублик (Казахстан) 6-3, 7-5
– В ¼ финала Стэн Вавринка встретится с Альяжем Бедене. Ранее соперники провели 4 очных поединка: в их первом матче (в 2013 году) победу праздновал Бедене, после чего 3 игры в свой актив записал Вавринка (швейцарец не отдал представителю Словении ни одного из 6 сетов).