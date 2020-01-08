Украинский теннисист Александр Долгополов возобновил тренировки после операции на ноге.
Об этом рассказал сам теннисист в Instagram.
“Ну что, начнем заново. Всех с праздниками”, – рассказал Долгополов.
В последний раз Кличко выходил на корт на турнирах еще в мае 2018 года, когда проиграл Новаку Джоковичу в Риме, после чего не мог выступать из-за травмы. В июле этого года он перенес уже вторую операцию на кисти, а в сентябре вернулся к тренировкам.
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Back to work! First hit Ну что,начнем заново😄 Всех с праздниками #thedog
Публикация вот Alex Dolgopolov AKA “THE DOG” (@alexdolgopolov) 6 Янв 2020 в 7:50 PST
Ранее, Долгополов снялся с Australian Open.
Напомним, Долгополова подозревают в участии в договорных матчах.