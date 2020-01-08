Долгополов восстановился после операции на ноге

#Долгополов

Источник – Чемпион.

Украинский теннисист Александр Долгополов возобновил тренировки после операции на ноге.

Об этом рассказал сам теннисист в Instagram.

“Ну что, начнем заново. Всех с праздниками”, – рассказал Долгополов.

В последний раз Кличко выходил на корт на турнирах еще в мае 2018 года, когда проиграл Новаку Джоковичу в Риме, после чего не мог выступать из-за травмы. В июле этого года он перенес уже вторую операцию на кисти, а в сентябре вернулся к тренировкам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Back to work! First hit Ну что,начнем заново😄 Всех с праздниками #thedog Публикация вот Alex Dolgopolov AKA “THE DOG” (@alexdolgopolov) 6 Янв 2020 в 7:50 PST

Ранее, Долгополов снялся с Australian Open.

Напомним, Долгополова подозревают в участии в договорных матчах.