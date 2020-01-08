Ястремская – Бертенс. Обзор матча

Обзор матча Ястремская – Бертенс

#Ястремская, #теннис

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (22) на турнире в австралийском Брисбене уступила Кики Бертенс (9) из Нидерландов.

Brisbane International – Premier

Брисбен, Австралия

Призовой фонд $ 1,500,000

1/16 финала, 07 января

Даяна Ястремская – Кики Бертенс 4:6, 6:1, 3:6

Ранее, Козлова проиграла американке на турнире в Новой Зеландии.

Также, Коллинс уничтожила Свитолину на турнире в Брисбене.