Ястремская – Бертенс. Обзор матча

Обзор матча Ястремская – Бертенс
#Ястремская, #теннис
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (22) на турнире в австралийском Брисбене уступила Кики Бертенс (9) из Нидерландов.
Brisbane International – Premier
Брисбен, Австралия
Призовой фонд $ 1,500,000
1/16 финала, 07 января
Даяна Ястремская – Кики Бертенс 4:6, 6:1, 3:6
Ранее, Козлова проиграла американке на турнире в Новой Зеландии.
Также, Коллинс уничтожила Свитолину на турнире в Брисбене.
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