Киченок сыграет в парном четвертьфинале на турнире в Брисбене

Украинка продолжает выступить на турнире в Австралии

#Киченок, #теннис, #Брисбен

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Людмила Киченок с победы стартовала в парном турнире в Брисбене.

Украинка в дуэте с Ян Чжаосюань переиграла австралийскую пару Эллен Перес и Саманта Стосур. Матч завершился со счетом 3:6, 7:6 (2), 10:6.

В четвертьфинале турнира пара Киченок / Чжаосюань сыграют с Алисией Росолькою и Дарьей Юрак.

Brisbane International – Premier

Брисбен, Австралия

Призовой фонд $ 1,500,000

1/8 финала, 07 января

Людмила Киченок / Ян Чжаосюань – Эллен Перес / Саманта Стосур 3:6, 7:6 (2), 10:6

Ранее, Козлова проиграла американке на турнире в Новой Зеландии.

Также, Коллинс уничтожила Свитолину на турнире в Брисбене.