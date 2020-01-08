Киченок сыграет в парном четвертьфинале на турнире в Брисбене

Украинка продолжает выступить на турнире в Австралии
#Киченок, #теннис, #Брисбен
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Людмила Киченок с победы стартовала в парном турнире в Брисбене.
Украинка в дуэте с Ян Чжаосюань переиграла австралийскую пару Эллен Перес и Саманта Стосур. Матч завершился со счетом 3:6, 7:6 (2), 10:6.
В четвертьфинале турнира пара Киченок / Чжаосюань сыграют с Алисией Росолькою и Дарьей Юрак.
Brisbane International – Premier
Брисбен, Австралия
Призовой фонд $ 1,500,000
1/8 финала, 07 января
Людмила Киченок / Ян Чжаосюань – Эллен Перес / Саманта Стосур 3:6, 7:6 (2), 10:6
Ранее, Козлова проиграла американке на турнире в Новой Зеландии.
Также, Коллинс уничтожила Свитолину на турнире в Брисбене.
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