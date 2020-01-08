Шарапова получила wild card на Australian Open

Мария Шарапова сыграет на Australian Open

#Australian Open, #Шарапова

Источник – btu.org.ua.

Организаторы Australian Open предоставили россиянке Марии Шараповой wild card на одиночный разряд.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

На данный момент Шарапова занимает 147-ю позицию в рейтинге WTA, что давало ей право сыграть только в квалификации.

Для Марии это будет 16-й выступление в Мельбурне. Свой лучший результат она показала в 2008 году, когда стала чемпионкой турнира. Также россиянка трижды играла в финале в 2007, 2012 и 2015 годах.

Напомним, начало Australian Open могут перенести.

Ранее сообщалось, что три украинки сыграют в квалификации Australian Open.