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Теннис

Свитолина впервые с 2015 года не заявилась на турнир в Дубае, где выиграла два титула

Евгений НикитюкНет комментариев
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По информации портала БТУ Свитолина не заявилась на соревнования в Дубае, которые пройдут в этом году с 17 по 22 февраля. Украинка дважды подряд, в 2017 и 2018 годах становилась чемпионкой этого турнира и еще дважды, в 2016 и 2019 годах, сыграла в полуфинале.

Вполне возможно, что лидер украинского тенниса решила в эту неделю взять паузу, так как ранее сегодня стало известно, что она вошла в заявку сборной Украины на матчи Кубка Федерации в Таллине, которые пройдут сразу после Australian Open, с 5 по 9 февраля, а затем в планах у Свитолиной участие на турнире WTA International в Хуахине (10-16 февраля).

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Вчера, в Брисбене, Элина Свитолина сыграла свой первый матч в 2020 году и потерпела самое быстрое поражение с 2016 года.

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Источник: btu.org.ua
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