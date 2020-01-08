Свитолина впервые с 2015 года не заявилась на турнир в Дубае, где выиграла два титула

Новости

ФТУ объявила заявку сборной Украины на матчи Кубка Федерации в феврале

Брисбен. Людмила Киченок сыграет в парном четвертьфинале

Шэньчжэнь. Бондаренко побеждает восьмую сеяную на пути в четвертьфинал

Шэньчжэнь. Бондаренко пробилась во второй круг соревнований

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в этом году не планирует выступать на одном из самых успешных своих турниров



По информации портала БТУ Свитолина не заявилась на соревнования в Дубае, которые пройдут в этом году с 17 по 22 февраля. Украинка дважды подряд, в 2017 и 2018 годах становилась чемпионкой этого турнира и еще дважды, в 2016 и 2019 годах, сыграла в полуфинале.

Вполне возможно, что лидер украинского тенниса решила в эту неделю взять паузу, так как ранее сегодня стало известно, что она вошла в заявку сборной Украины на матчи Кубка Федерации в Таллине, которые пройдут сразу после Australian Open, с 5 по 9 февраля, а затем в планах у Свитолиной участие на турнире WTA International в Хуахине (10-16 февраля).

Вчера, в Брисбене, Элина Свитолина сыграла свой первый матч в 2020 году и потерпела самое быстрое поражение с 2016 года.



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь