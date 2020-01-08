Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 7 января. Результаты дня

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов





Анталья, Турция ($15,000; Clay – Outdoor)

Квалификация. 2 круг

Денис Мильченко (Украина) – Валентин Ванта (Румыния) 2:6, 1:6

Мария Костюк (Украина) – Туана Тиназтепе (Турция) 6:2, 2:6, 10-12

Гонконг, Китай ($15,000; Hard – Outdoor)

Пары. Основная сетка. 1 круг

Эрик Ваншельбойм/Владислав Орлов (Украина) – Лам Чин/Лам Сю-Фай Келвин (Гонконг, WC) 6:3, 7:6(3)



Братислава, Словакия (Grade 2; Hard – Indoor)

Квалификация. 3 круг

Илья Сарафин (Украина, 7) – Ярослав Смедек (Чехия, 3) 6:7, 4:6

Герман Самофалов (Украина) – Владислав Тасенков (Россия, 5) 6:0, 6:7(6), 10-3

Мальмё, Швеция (Grade 4; Hard – Indoor)

Основная сетка. 2 круг

Артур Иваненко (Украина) – Адам Юрайда (Чехия, 4) 7:5, 6:3

Эль-Фуджайра, ОАЭ (Grade 4; Hard – Outdoor)

Основная сетка. 1 круг

Елена Грекул (Украина) – Эва Эльбаз (Франция, 7) 3:6, 3:6

Пары. Основная сетка. 1 круг

Елена Грекул/Эва Бусаад (Украина/Болгария) – Эва Эльбаз/Маэли Монфис (Франция, 3) 2:6, 3:6

Франкфурт, Германия (Grade 5; Hard – Indoor)

Основная сетка. 1 круг

Ольга Молчанова (Украина) – Сара Гартель (Германия) 6:3, 6:2



Миловице, Чехия (U16; Category 2; Hard – Indoor)

Основная сетка. 1 круг

Иван Кремечуцкий (Украина) – Ян Кусы (Чехия) 2:6, 6:4, 3:6

Пары. Основная сетка. 1 круг

Андрей Порицкий/Матей Додиг (Украина/Хорватия) – Иржи Чижек/Борис Дурович (Чехия) 6:2, 3:6, 11-9

Иван Кременчуцкий/Анес Латифович (Украина/Германия) – Ондрей Кратохвил/Йонас Падевет (Чехия) 2:6, 4:6

Осло, Норвегия (U16; Category 3; Hard – Indoor)

Пары. Основная сетка. 1 круг

Константин Аксёнов/Никита Федутик (Украина/Беларусь, 4) – Себастьян Самуэль Майер/Сивер Аугуст Майер (Норвегия) 6:1, 7:6(5)

Рязань, Россия (U14; Category 1; Hard – Indoor)

Основная сетка. 2 круг

Константин Мантач (Украина, 12) – Кирилл Боев (Россия) 6:3, 6:3

Полина Гуменюк (Украина) – Наира Геворкян (Россия, 1) 5:7, 2:6

Маргарита Охендовская (Украина) – Мария Масиянская (Россия, 15) 3:6, 3:6

Пары. Основная сетка. 1 круг

Полина Гуменюк/Анна Снигирёва (Украина/Россия) – Эрика Босая/Ксения Пискарёва (Россия) 7:5, 7:6(3)

Осло, Норвегия (U14; Category 3; Hard – Indoor)

Основная сетка. 1 круг

София Михайлец (Украина, 8) – Катарина Брит Эскен (Эстония) 6:1, 6:0

Белград, Сербия (U14; Category 3; Hard – Indoor)

Основная сетка. 1 круг

Ева Галиевская (Украина) – Милица Поповски (Сербия, 2) 4:6, 2:6

Пары. Основная сетка. 1 круг

Ева Галиевская/Ясмин Ваврова (Украина/Сербия) – Теодора Костович/Катарина Милошевич (Сербия) 2:6, 5:7

Шауляй, Литва (U12; Category 1; Hard – Indoor)

Основная сетка. 1 круг

Дарья Журид (Украина, 2/Q) – Гуода Кубицкайте (Литва, WC) 6:2, 6:4

Полина Гонтарик (Украина, Q) – Полина Королёва (Латвия) 2:6, 5:7

Артём Старжегородский (Украина, Q) – Линас Планчюнас (Литва, WC) 2:6, 6:1, 6:2

Павел Риштий (Украина) – Руслан Костюкевич (Беларусь, Q) 2:6, 0:6

Пары. Основная сетка. 1 круг

Мария Бобровская/София Котлярова (Украина, 3) – Марта Мельниченок/Александра Слагаева (Беларусь) 6:4, 6:4

Артём Старжегородский/Давид Дарабан (Украина/Румыния) – Стен Хииесалу/Хенри Инк (Эстония) 3:6, 5:7

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