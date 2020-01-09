ATP Cup. Аргентина – Россия 0:1. Четвертьфинал (обновляется)

Вчера, 17:30
Новый тренер Ястремской: "У Даяны есть огромное желание работать"
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Брисбен. Людмила Киченок сыграет в парном четвертьфинале
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Шэньчжэнь. Бондаренко побеждает восьмую сеяную на пути в четвертьфинал
На командном чемпионате в Австралии проходит второй четвертьфинал.ATP CupБрисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000Сетка турнира: тут
Сидней. Четвертьфинал
Аргентина – Россия 0:1Г. Пелья – К. Хачанов 2-6, 6-7(4)Д. Шварцман – Д. МедведевГонсалес / Молтени – Хачанов / Медведев
> ATP Cup. Сборная Австралии побеждает британцев на пути в полуфинал
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