ATP Cup. Аргентина – Россия 0:1. Четвертьфинал (обновляется)

Новости

Новый тренер Ястремской: "У Даяны есть огромное желание работать"

ФТУ объявила заявку сборной Украины на матчи Кубка Федерации в феврале

Брисбен. Людмила Киченок сыграет в парном четвертьфинале

Шэньчжэнь. Бондаренко побеждает восьмую сеяную на пути в четвертьфинал

На командном чемпионате в Австралии проходит второй четвертьфинал.



ATP Cup

Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000

Сетка турнира: тут

Сидней. Четвертьфинал

Аргентина – Россия 0:1

Г. Пелья – К. Хачанов 2-6, 6-7(4)

Д. Шварцман – Д. Медведев

Гонсалес / Молтени – Хачанов / Медведев

> ATP Cup. Сборная Австралии побеждает британцев на пути в полуфинал



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь