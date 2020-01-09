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Теннис

ATP Cup. Аргентина – Россия 0:1. Четвертьфинал (обновляется)

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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На командном чемпионате в Австралии проходит второй четвертьфинал.

ATP Cup
Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000
Сетка турнира: тут

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Сидней. Четвертьфинал

Аргентина – Россия 0:1
Г. Пелья – К. Хачанов 2-6, 6-7(4)
Д. Шварцман – Д. Медведев
Гонсалес / Молтени – Хачанов / Медведев

> ATP Cup. Сборная Австралии побеждает британцев на пути в полуфинал

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Источник: btu.org.ua
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