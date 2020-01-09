Брисбен. Коллинс и Кис встретятся в четвертьфинале

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Брисбен. Людмила Киченок сыграет в парном четвертьфинале

Шэньчжэнь. Бондаренко побеждает восьмую сеяную на пути в четвертьфинал

На “Премьере” в Австралии начались матчи второго круга



Brisbane International – Premier

Брисбен, Австралия • 6-12 января • хард • $1,500,000

Действующая чемпионка: Каролина Плишкова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Второй круг

Даниэль Коллинс (США) – Юлия Путинцева (Казахстан, Q) 6:1, 6:0

Мэдисон Кис (США, 8) – Саманта Стосур (Австралия, WC) 7:5, 6:3

Элисон Риск (США) – Барбора Стрыцова (Чехия) 6:3, 6:4

Даниэль Коллинс взяла реванш у Юлии Путинцевой за поражение в прошлом году в Истборне, а Мэдисон Кис впервые за четыре встречи обыграла Саманту Стосур. Теннисистки во второй раз сыграют друг против друга: в 2018 году Коллинс победила соотечественницу в Индиан-Уэллс.

Элисон Риск провела третий матч против Барборы Стрыцовой и праздновала первую победу. Американка впервые с 2015 года выступает в Брисбене и впервые вышла на этом турнире в четвертьфинал. Соперница Риск определится в матче Айлы Томлянович и второй сеяной Каролины Плишковой.

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