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Теннис

Брисбен. Коллинс и Кис встретятся в четвертьфинале

Евгений НикитюкНет комментариев
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На “Премьере” в Австралии начались матчи второго круга

Brisbane International – Premier
Брисбен, Австралия • 6-12 января • хард • $1,500,000
Действующая чемпионка: Каролина Плишкова (Чехия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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Второй круг

Даниэль Коллинс (США) – Юлия Путинцева (Казахстан, Q) 6:1, 6:0
Мэдисон Кис (США, 8) – Саманта Стосур (Австралия, WC) 7:5, 6:3
Элисон Риск (США) – Барбора Стрыцова (Чехия) 6:3, 6:4

Даниэль Коллинс взяла реванш у Юлии Путинцевой за поражение в прошлом году в Истборне, а Мэдисон Кис впервые за четыре встречи обыграла Саманту Стосур. Теннисистки во второй раз сыграют друг против друга: в 2018 году Коллинс победила соотечественницу в Индиан-Уэллс.

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Элисон Риск провела третий матч против Барборы Стрыцовой и праздновала первую победу. Американка впервые с 2015 года выступает в Брисбене и впервые вышла на этом турнире в четвертьфинал. Соперница Риск определится в матче Айлы Томлянович и второй сеяной Каролины Плишковой.

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Источник: btu.org.ua
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