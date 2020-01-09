Брисбен. Коллинс и Кис встретятся в четвертьфинале

Даниэль Коллинс взяла реванш у Юлии Путинцевой за поражение в прошлом году в Истборне, а Мэдисон Кис впервые за четыре встречи обыграла Саманту Стосур. Теннисистки во второй раз сыграют друг против друга: в 2018 году Коллинс победила соотечественницу в Индиан-Уэллс.
Элисон Риск провела третий матч против Барборы Стрыцовой и праздновала первую победу. Американка впервые с 2015 года выступает в Брисбене и впервые вышла на этом турнире в четвертьфинал. Соперница Риск определится в матче Айлы Томлянович и второй сеяной Каролины Плишковой.
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