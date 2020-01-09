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Теннис

Кубок Федерации. Известны составы сборных, которые сыграют с Украиной в Таллине

Евгений НикитюкНет комментариев
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В начале февраля семь сборных будут бороться за места в плей-офф командного турнира

На сайте Кубка Федерации опубликованы составы команд, которые сыграют в столице Эстонии 5-8 февраля в рамках Первой группе Евро-Африканской зоны. Ранее Федерация тенниса Украины назвала заявку нашей сборной на матчи в Таллине.

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Австрия: Барбара Хаас, Юлия Грабер, Мелани Клаффнер, Мира Антонич, Синья Краус;
Болгария: Виктория Томова, Изабелла Шиникова, Гергана Топалова, Петя Аршинкова;
Хорватия: Яна Фетт, Тена Лукас, Леа Бошкович, Дарья Юрак;
Эстония: Анетт Контавейт, Елена Малыгина, Катрин Саар, Саара Орав, Валерия Горлач;
Греция: Мария Саккари, Деспина Папамихаил, Валентини Грамматикопулу, Михаэла Лаки;
Италия: Жасмин Паолини, Камила Джорджи, Джулия Гатто-Монтиконе, Мартина Тревисан, Элизабетта Коччаретто.

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Напомним, что семь сборных будет поделены на две группы. Победители групп сыграют против команд, занявших второе место в противоположной группе, и определят обладателей путёвок в плей-офф, который пройдёт в апреле.

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Источник: btu.org.ua
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