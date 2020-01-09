Кубок Федерации. Известны составы сборных, которые сыграют с Украиной в Таллине

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В начале февраля семь сборных будут бороться за места в плей-офф командного турнира
На сайте Кубка Федерации опубликованы составы команд, которые сыграют в столице Эстонии 5-8 февраля в рамках Первой группе Евро-Африканской зоны. Ранее Федерация тенниса Украины назвала заявку нашей сборной на матчи в Таллине.
Напомним, что семь сборных будет поделены на две группы. Победители групп сыграют против команд, занявших второе место в противоположной группе, и определят обладателей путёвок в плей-офф, который пройдёт в апреле.
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