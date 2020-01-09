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Теннис

WTA внесла изменения в правила накануне начала нового сезона

Евгений НикитюкНет комментариев
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Женская теннисная ассоциация внесла изменения в правила заявки, участия на турнирах и ряда других аспектов

Предлагаем вашему вниманию наиболее значительные изменения в правилах WTA на сезон-2020:

Снятие с турнира:
– понятие “Снятие по медицинским причинам” заменяется понятием “Разрешенное снятие”. В течение сезона игрок может дважды сняться с турнира в любое время и по любой причине без предоставления подтверждающих документов;

– данная возможность сняться без каких-либо штрафных санкций доступна до начала первого матча основной сетки или квалификации;

– игроки парного разряда получают идентичную возможность снятия по окончанию разрешенного периода, однако разрешенное количество составляет четыре снятия.

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Заявка на турнир:
– начиная с 2020 года, для ВСЕХ игроков будут действовать единые правила заявки на турнир (ранее для игроков топ-10 и топ-20 предыдущего сезона действовали отдельные обязательства). В течение года каждый игрок ОБЯЗАН:

– выступить на всех четырех турнирах категории Premier Mandatory (Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид, Пекин);

– Выступить на четырех из пяти турниров категории Premier 5, в основную сетку которых игрок проходит по рейтингу на момент окончания периода заявки (Доха/Дубай, Рим, Монреаль/Торонто, Цинциннати, Ухань);

– выступить на двух любых турнирах категории Premier, в основную сетку которых игрок проходит по рейтингу на момент окончания периода заявки;

– для турниров категории Premier 5 и Premier выступление в квалификации равнозначно выполнению данного обязательства;

– игроки в возрасте от 34 лет не получают 0 очков за каждый пропущенный турнир категории Premier 5 и Premier, указанные в списке обязательных. Данное правило на распространяется на турниры категории Premier Mandatory.

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Участие игроков топ-10 и топ-20 на турнирах категории International:
– в отличие от предыдущего сезона, понятие “Игрок топ-10/топ-20” определяется не по итогам предыдущего сезона, а в момент окончания периода заявки на каждый конкретный турнир;

– находясь в топ-10 рейтинга в момент окончания периода заявки на турнир, игрок может выступить не более чем в трех турнирах категории International (снятие в любое время будет считаться использованием доступной возможности);

– игроки топ-20 по текущему рейтингу, которые не заявились на турнир, как и ранее смогут претендовать на отдельный wild card в основную сетку. Понятие “Игрок топ-20” также включает в себя: игроков, которые ранее входили в топ-15 одиночного рейтинга, а также победителей турниров Большого Шлема и Premier Mandatory.

Разное:
– на турниры категории Premier разрешается заявка игроков с рейтингом вплоть до 750 (ранее 375);

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– на турнирах категории Premier, International и 125k резервируется одно место для игрока, который дошел минимум до полуфинала турнира идентичного уровня на предыдущей неделе, однако не проходит в основную сетку данного турнира по рейтингу (ранее данное правило распространялось лишь на турниры категории International);

– участник квалификации может сняться без штрафов для получения wild card в основную сетку идентичного турнира или квалификации в турнир более высокой категории (ранее подобная процедура была запрещена);

– после получения соответствующего разрешения от WTA игрок может нанести на свою игровую форму собственное имя или номер;

– правило 25 секунд (период по окончанию предыдущего розыгрыша, в течение которого игрок обязан начать новый розыгрыш) действует на всех турнирах, включая квалификацию (ранее, только на турнирах Premier).

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Источник: btu.org.ua
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