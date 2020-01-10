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Теннис

Брисбен. Осака и Бертенс сыграют друг против друга в 1/4 финала

Евгений НикитюкНет комментариев
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Brisbane International – Premier
Брисбен, Австралия • 6-12 января • хард • $1,500,000
Действующая чемпионка: Каролина Плишкова (Чехия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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Второй круг

Дженнифер Брэйди (США, Q) – Эшли Барти (Австралия, 1) 6:4, 7:6(4)
Петра Квитова (Чехия, 5) – Людмила Самсонова (Россия, Q) 6:3, 6:2
Кики Бертенс (Нидерланды, 6) – Анетт Контавейт (Эстония) 6:3, 2:6, 7:5
Наоми Осака (Япония, 3) – София Кенин (США) 6:7(3), 6:3, 6:1
Каролина Плишкова (Чехия, 2) – Айла Томлянович (Австралия, WC) 6:4, 6:7(5), 6:1

Наоми Осака сравняла счёт в противостояниях с Софией Кенин (2:2), взяв реванш за поражение в прошлом году на турнире в Цинциннати. Дальше японка встретится с Кики Бертенс, которой она проиграла в двух из трёх матчей, в том числе в прошлом году на турнире в Риме.

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Каролина Плишкова одержала пятую победу подряд в матчах с Айлой Томлянович. В четвертьфинале Каролина сыграет против Элисон Риск, которую обыгрывала семь раз, при этом дважды в предыдущем сезоне в Дубае и Торонто.

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Источник: btu.org.ua
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