Брисбен. Осака и Бертенс сыграют друг против друга в 1/4 финала

Наоми Осака сравняла счёт в противостояниях с Софией Кенин (2:2), взяв реванш за поражение в прошлом году на турнире в Цинциннати. Дальше японка встретится с Кики Бертенс, которой она проиграла в двух из трёх матчей, в том числе в прошлом году на турнире в Риме.
Каролина Плишкова одержала пятую победу подряд в матчах с Айлой Томлянович. В четвертьфинале Каролина сыграет против Элисон Риск, которую обыгрывала семь раз, при этом дважды в предыдущем сезоне в Дубае и Торонто.
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!