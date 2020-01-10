Шэньчжэнь. Александрова и Рыбакина поспорят за звание первой чемпионки в 2020 году

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Результаты полуфинальных матчей на турнире WTA International в Китае



Shenzhen Open – International

Шэньчжэнь, Китай • 4-11 января • хард • $775,000

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (Беларусь)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Полуфинал

Екатерина Александрова (Россия, 5) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) 6:4, 6:3

Елена Рыбакина (Казахстан, 7) – Кристина Плишкова (Чехия) 6:2, 7:5

Екатерина Александрова сравняла счёт в противостояниях с Гарбинье Мугурусой: в 2017 году россиянка проиграла испанской теннисистке в первом круге Уимблдона. Александрова во второй раз сыграет в финале турнира WTA: в 2018 году она проиграла в матче за титул в Линце.

Елена Рыбакина проведёт третий финал на уровне WTA: в прошлом году представительница Казахстана выиграла титул в Бухаресте и стала финалисткой в Наньчане. Ранее Рыбакина не встречалась с Александровой в официальных матчах.

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Фото: Shenzhen Open.