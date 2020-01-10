Шэньчжэнь. Александрова и Рыбакина поспорят за звание первой чемпионки в 2020 году

Екатерина Александрова сравняла счёт в противостояниях с Гарбинье Мугурусой: в 2017 году россиянка проиграла испанской теннисистке в первом круге Уимблдона. Александрова во второй раз сыграет в финале турнира WTA: в 2018 году она проиграла в матче за титул в Линце.
Елена Рыбакина проведёт третий финал на уровне WTA: в прошлом году представительница Казахстана выиграла титул в Бухаресте и стала финалисткой в Наньчане. Ранее Рыбакина не встречалась с Александровой в официальных матчах.
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