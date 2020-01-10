Новое на сайте

еще
Пятница, 10 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисШэньчжэнь. Александрова и Рыбакина поспорят за звание первой чемпионки в 2020 году
Теннис

Шэньчжэнь. Александрова и Рыбакина поспорят за звание первой чемпионки в 2020 году

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

08.01.20 17:30

Новый тренер Ястремской: "У Даяны есть огромное желание работать"

07.01.20 14:37

ФТУ объявила заявку сборной Украины на матчи Кубка Федерации в феврале

07.01.20 10:12

Брисбен. Людмила Киченок сыграет в парном четвертьфинале

07.01.20 08:06

Шэньчжэнь. Бондаренко побеждает восьмую сеяную на пути в четвертьфинал

Результаты полуфинальных матчей на турнире WTA International в Китае

Shenzhen Open – International
Шэньчжэнь, Китай • 4-11 января • хард • $775,000
Действующая чемпионка: Арина Соболенко (Беларусь)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Читайте также:  Симона Халеп названа лучшей теннисисткой июля

Полуфинал

Екатерина Александрова (Россия, 5) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) 6:4, 6:3
Елена Рыбакина (Казахстан, 7) – Кристина Плишкова (Чехия) 6:2, 7:5

Екатерина Александрова сравняла счёт в противостояниях с Гарбинье Мугурусой: в 2017 году россиянка проиграла испанской теннисистке в первом круге Уимблдона. Александрова во второй раз сыграет в финале турнира WTA: в 2018 году она проиграла в матче за титул в Линце.

Читайте также:  Халеп в третий раз подряд победила в номинации WTA Fan Favorite, Свёнтек исполнила лучший удар года

Елена Рыбакина проведёт третий финал на уровне WTA: в прошлом году представительница Казахстана выиграла титул в Бухаресте и стала финалисткой в Наньчане. Ранее Рыбакина не встречалась с Александровой в официальных матчах.

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: Shenzhen Open.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

шестнадцать − 10 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 10 января (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 9 января. Результаты дня

Брисбен. Осака и Бертенс сыграют друг против друга в 1/4 финала

Дженнифер Брэйди: “Знала, чего ожидать от Барти и надеялась, что снова не проиграю”

Кубок Федерации. Известны составы сборных, которые сыграют с Украиной в Таллине

Закрыть