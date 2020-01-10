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Теннис

Тунберг решила критиковать Федерера

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Сторонники акции вышли на улицу с плакатами Credit Suisse уничтожает планету

#Тунберг, #Федерер

Источник – Чемпион.

17-летняя шведская школьница Грета Тунберг, что сделала себе имя выступлениями в защиту экологии, присоединилась к акции Rogerwakeupnow (Роджер проснись сейчас же), участники которой недовольны тем, что швейцарец Роджер Федерер является послом банка Credit Suisse.

Об этом сообщает AS.

Экологические активисты недовольны тем, что банк активно инвестирует в разработку полезных ископаемых, тем самым способствуя причинения вреда окружающей среде.

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В частности, сторонники акции вышли на улицу с плакатами Credit Suisse уничтожает планету. Роджер, ты их поддерживаешь?

Тунберг, отношение к персоне которой противоречиво в мире, теперь распространяет сообщения этой группы в социальных сетях.

Впрочем, не всем понравился этот ход распиаренной шведки. Некоторые пользователи просят ее вернуться обратно в школу.

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Напомним, Свитолина и Ястремская сыграют за сборную Украины на Кубке Федерации.

Ранее, Ястремская уступила Бертенс на турнире в Австралии.

Источник: champion.com.ua
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