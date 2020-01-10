Тунберг решила критиковать Федерера

Сторонники акции вышли на улицу с плакатами Credit Suisse уничтожает планету
#Тунберг, #Федерер
Источник – Чемпион.
17-летняя шведская школьница Грета Тунберг, что сделала себе имя выступлениями в защиту экологии, присоединилась к акции Rogerwakeupnow (Роджер проснись сейчас же), участники которой недовольны тем, что швейцарец Роджер Федерер является послом банка Credit Suisse.
Об этом сообщает AS.
Экологические активисты недовольны тем, что банк активно инвестирует в разработку полезных ископаемых, тем самым способствуя причинения вреда окружающей среде.