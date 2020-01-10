Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 10 января (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию расписание и результаты матчей с участием украинских теннисистов





Братислава, Словакия (Grade 2; Hard – Indoor)

Основная сетка. 1/4 финала

10:00 | Герман Самофалов (Украина, Q) – Петер Файта (Венгрия, 1)

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

13:00 | Герман Самофалов/Матас Василяускас (Украина/Литва) – Михал Новански/Лукаш Покорны (Словакия, 4)



Осло, Норвегия (U16; Category 3; Hard – Indoor)

Пары. Основная сетка. Финал

13:00 | Константин Аксёнов/Никита Федутик (Украина/Беларусь, 4) – Кристоффер Далбак/Хенрик Виллангер (Норвегия, 2)

Осло, Норвегия (U14; Category 3; Hard – Indoor)

Основная сетка. 1/2 финала

11:30 | София Михайлец (Украина, 8) – Юлия Панцова (Чехия)

Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях,

чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:

✔ Facebook ✔ Twitter ✔ VK ✔ Instagram ✔ Viber ✔ Telegram



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь