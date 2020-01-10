Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 10 января (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию расписание и результаты матчей с участием украинских теннисистовБратислава, Словакия (Grade 2; Hard – Indoor)Основная сетка. 1/4 финала
10:00 | Герман Самофалов (Украина, Q) – Петер Файта (Венгрия, 1)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
13:00 | Герман Самофалов/Матас Василяускас (Украина/Литва) – Михал Новански/Лукаш Покорны (Словакия, 4)
Осло, Норвегия (U16; Category 3; Hard – Indoor)Пары. Основная сетка. Финал
13:00 | Константин Аксёнов/Никита Федутик (Украина/Беларусь, 4) – Кристоффер Далбак/Хенрик Виллангер (Норвегия, 2)
Осло, Норвегия (U14; Category 3; Hard – Indoor)Основная сетка. 1/2 финала
11:30 | София Михайлец (Украина, 8) – Юлия Панцова (Чехия)
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