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Теннис

Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 10 января (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Евгений НикитюкНет комментариев
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Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию расписание и результаты матчей с участием украинских теннисистов

Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 10 января (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Братислава, Словакия (Grade 2; Hard – Indoor)
Основная сетка. 1/4 финала

10:00 | Герман Самофалов (Украина, Q) – Петер Файта (Венгрия, 1)

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

13:00 | Герман Самофалов/Матас Василяускас (Украина/Литва) – Михал Новански/Лукаш Покорны (Словакия, 4)

Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 10 января (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Осло, Норвегия (U16; Category 3; Hard – Indoor)
Пары. Основная сетка. Финал

13:00 | Константин Аксёнов/Никита Федутик (Украина/Беларусь, 4) – Кристоффер Далбак/Хенрик Виллангер (Норвегия, 2)

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Осло, Норвегия (U14; Category 3; Hard – Indoor)
Основная сетка. 1/2 финала

11:30 | София Михайлец (Украина, 8) – Юлия Панцова (Чехия)

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Источник: btu.org.ua
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