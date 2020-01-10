Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 9 января. Результаты дня

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов





Гонконг, Китай ($15,000; Hard – Outdoor)

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Эрик Ваншельбойм/Владислав Орлов (Украина) – Лука Кастельнуово/Сюй Юйсёу (Швейцария/Тайвань, 2) 2:6, 3:6



Братислава, Словакия (Grade 2; Hard – Indoor)

Основная сетка. 2 круг

Герман Самофалов (Украина, Q) – Амори Райнел (Франция) 7:5, 4:6, 6:4

Пары. Основная сетка. 1 круг

Герман Самофалов/Матас Василяускас (Украина/Литва) – Марцел Камровски/Владислав Тасенков (Польша/Россия) 7:6(4), 6:4

Франкфурт, Германия (Grade 5; Hard – Indoor)

Основная сетка. 2 круг

Ольга Молчанова (Украина) – Мин Чай Ким (Нидерланды, 1) 3:6, 1:6



Миловице, Чехия (U16; Category 2; Hard – Indoor)

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Андрей Порицкий/Матей Додиг (Украина/Хорватия) – Филип Ханзелин/Криштоф Свойгр (Чехия) 3:6, 3:6

Анастасия Ващенко/Анна Ващенко (Украина) – Юлия Струплова/Элиска Викоринова (Чехия, 1) 6:3, 0:6, 3-10

Осло, Норвегия (U16; Category 3; Hard – Indoor)

Пары. Основная сетка. 1/2 финала

Константин Аксёнов/Никита Федутик (Украина/Беларусь, 4) – Симон Норрман/Лассе Пёртнер (Словакия/Германия, 1) 7:6(4), 3:6, 10-8

Осло, Норвегия (U14; Category 3; Hard – Indoor)

Основная сетка. 1/4 финала

София Михайлец (Украина, 8) – Фредерикке Альберте Попе (Норвегия, 2) 2:6, 6:2, 6:2

Пары. Основная сетка. 1/2 финала

София Михайлец/Алессандра Сихарулидзе (Украина/США, 2) – Катарина Брит Эскен/Хили Альберте Эмели Йенсен (Эстония/Дания, 4) 2:6, 2:6

Шауляй, Литва (U12; Category 1; Hard – Indoor)

Основная сетка. 1/4 финала

Глеб Коваленко (Украина) – Томаш Беркета (Польша, 1) 3:6, 5:7

Дарья Журид (Украина, 2/Q) – Каролина Гейдерова (Чехия, 8) 1:6, 2:6

Пары. Основная сетка. 1/2 финала

Мария Бобровская/София Котлярова (Украина, 3) – Мартина Мацкевич/Моника Станкевич (Польша, 2) 1:6, 4:6

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