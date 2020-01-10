Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 9 января. Результаты дня

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистовГонконг, Китай ($15,000; Hard – Outdoor)Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Эрик Ваншельбойм/Владислав Орлов (Украина) – Лука Кастельнуово/Сюй Юйсёу (Швейцария/Тайвань, 2) 2:6, 3:6
Братислава, Словакия (Grade 2; Hard – Indoor)Основная сетка. 2 круг
Герман Самофалов (Украина, Q) – Амори Райнел (Франция) 7:5, 4:6, 6:4
Пары. Основная сетка. 1 круг
Герман Самофалов/Матас Василяускас (Украина/Литва) – Марцел Камровски/Владислав Тасенков (Польша/Россия) 7:6(4), 6:4
Франкфурт, Германия (Grade 5; Hard – Indoor)Основная сетка. 2 круг
Ольга Молчанова (Украина) – Мин Чай Ким (Нидерланды, 1) 3:6, 1:6
Миловице, Чехия (U16; Category 2; Hard – Indoor)Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Андрей Порицкий/Матей Додиг (Украина/Хорватия) – Филип Ханзелин/Криштоф Свойгр (Чехия) 3:6, 3:6Анастасия Ващенко/Анна Ващенко (Украина) – Юлия Струплова/Элиска Викоринова (Чехия, 1) 6:3, 0:6, 3-10
Осло, Норвегия (U16; Category 3; Hard – Indoor)Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Константин Аксёнов/Никита Федутик (Украина/Беларусь, 4) – Симон Норрман/Лассе Пёртнер (Словакия/Германия, 1) 7:6(4), 3:6, 10-8
Осло, Норвегия (U14; Category 3; Hard – Indoor)Основная сетка. 1/4 финала
София Михайлец (Украина, 8) – Фредерикке Альберте Попе (Норвегия, 2) 2:6, 6:2, 6:2
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
София Михайлец/Алессандра Сихарулидзе (Украина/США, 2) – Катарина Брит Эскен/Хили Альберте Эмели Йенсен (Эстония/Дания, 4) 2:6, 2:6
Шауляй, Литва (U12; Category 1; Hard – Indoor)Основная сетка. 1/4 финала
Глеб Коваленко (Украина) – Томаш Беркета (Польша, 1) 3:6, 5:7Дарья Журид (Украина, 2/Q) – Каролина Гейдерова (Чехия, 8) 1:6, 2:6
Мария Бобровская/София Котлярова (Украина, 3) – Мартина Мацкевич/Моника Станкевич (Польша, 2) 1:6, 4:6
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