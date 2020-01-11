Брисбен. Кис и Плишкова поспорят за титул чемпионки

Мэдисон Кис вышла вперёд в личных противостояниях с Петрой Квитовой (4-3) и впервые с августа сыграет в финале турнира WTA. Тогда американка стала чемпионкой в Цинциннати и в последний раз обыгрывала соперницу из Топ-10, победив Симону Халеп в третьем круге.
Каролина Плишкова в третий раз за последние четыре года сыграет в финале Brisbane International. Отметим, что в 12-м гейме второго сета чешка отыграла у соперницы матчбол. Ранее Плишкова не встречалась с американской теннисисткой.
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