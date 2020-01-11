Новое на сайте

еще
Суббота, 11 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисБрисбен. Кис и Плишкова поспорят за титул чемпионки
Теннис

Брисбен. Кис и Плишкова поспорят за титул чемпионки

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 11:17

Чемпионка US Open не сыграет на Открытом чемпионате Австралии

Сегодня, 08:35

Аделаида. Ястремская сыграет в основной сетке

Вчера, 19:42

Кубок Федерации. Сборная Украины сыграет в группе А

08.01.20 17:30

Новый тренер Ястремской: "У Даяны есть огромное желание работать"

На “Премьере” в Австралии завершились полуфинальные матчи

Brisbane International – Premier
Брисбен, Австралия • 6-12 января • хард • $1,500,000
Действующая чемпионка: Каролина Плишкова (Чехия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Читайте также:  Джокович назвал свое главное достижение в карьере

Полуфинал

Мэдисон Кис (США, 8) – Петра Квитова (Чехия, 5) 3:6, 6:2, 6:3
Каролина Плишкова (Чехия, 2) – Наоми Осака (Япония, 3) 6:7(10), 7:6(3), 6:2

Мэдисон Кис вышла вперёд в личных противостояниях с Петрой Квитовой (4-3) и впервые с августа сыграет в финале турнира WTA. Тогда американка стала чемпионкой в Цинциннати и в последний раз обыгрывала соперницу из Топ-10, победив Симону Халеп в третьем круге.

Читайте также:  Калинина уступила в финале парного разряда турнира в Польше

Каролина Плишкова в третий раз за последние четыре года сыграет в финале Brisbane International. Отметим, что в 12-м гейме второго сета чешка отыграла у соперницы матчбол. Ранее Плишкова не встречалась с американской теннисисткой.

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: j48tennis.net.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре + 16 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Пресс-служба Федерера выпустила заявление по поводу требований эко-активистов

Сербия обыграла Россию и вышла в финал ATP Cup

ATP Cup. Испания – Австралия. Полуфинал (обновляется)

ATP Cup. Сборная Испании одолела бельгийцев и вышла в полуфинал

Доха. Вавринка и Рублёв продолжают борьбу на турнире

Закрыть