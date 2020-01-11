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Теннис

Испания сыграет с Сербией в финале ATP Cup

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Сербия сыграет в финале ATP Cup с Испанией

#Испания, #Сербия, #Австралия, #Cup ATP

Источник – Чемпион.

Во втором полуфинале ATP Cup-2020 сборная Испании встречалась с Австралией.

Две победы в одиночном разряде обеспечили испанцам путевку в финал.

На пути к финалу теннисисты из Испании также праздновали победы над сборными Грузии, Уругвая, Японии и Бельгии.

ATP Cup
Брисбен /Перт / Сидней, Австралия
хард
Призовой фонд 15,000,000 млн долларов
Полуфинал, 11 января

Ник Кірйос (Австралия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) 1:6, 4:6

Алекс где Мінаур (Австралия) – Рафаэль Надаль (Испания) 6:4, 5:7, 1:6

Крис Гуччионе / Джон Пирс (Австралия) – Пабло Карреньо-Буста / Фелисиано Лопес (Испания) – счет встречи на общий результат не повлияет

Ранее, Сербия обыграла Россию и вышла в финал ATP Cup.

Напомним, Киченок не смогла пробиться в парный финал на турнире в Брисбене.

Источник: champion.com.ua
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