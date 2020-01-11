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Теннис

Сербия обыграла Россию и вышла в финал ATP Cup

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Сербия сыграет в финале ATP Cup

#ATP Cup, #Сербия, #Россия

Источник – Чемпион.

В первом полуфинале ATP Cup-2020 сборная Сербии встречалась с Россией.

Сербы одержали победу со счетом 3:0 и стали первым финалистом турнира.

ATP Cup
Брисбен /Перт / Сидней, Австралия
хард
Призовой фонд 15,000,000 млн долларов
Полуфинал, 11 января

Сербия – Россия 3:0

Душан Лайовіч – Карен Хачанов 7:5, 7:6 (1)

Новак Джокович – Даниил Медведев 6:1, 5:7, 6:4

Никола Качіч / Виктор Троіцкі – Теймураз Габашвили / Константин Кравчук 6:4, 7:6 (7)

Напомним, Киченок не смогла пробиться в парный финал на турнире в Брисбене.

Ранее, Козлова проиграла американке на турнире в Новой Зеландии.

Источник: champion.com.ua
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