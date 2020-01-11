Сербия обыграла Россию и вышла в финал ATP Cup

Сербия сыграет в финале ATP Cup
#ATP Cup, #Сербия, #Россия
Источник – Чемпион.
В первом полуфинале ATP Cup-2020 сборная Сербии встречалась с Россией.
Сербы одержали победу со счетом 3:0 и стали первым финалистом турнира.
ATP Cup
Брисбен /Перт / Сидней, Австралия
хард
Призовой фонд 15,000,000 млн долларов
Полуфинал, 11 января
Сербия – Россия 3:0
Душан Лайовіч – Карен Хачанов 7:5, 7:6 (1)
Новак Джокович – Даниил Медведев 6:1, 5:7, 6:4
Никола Качіч / Виктор Троіцкі – Теймураз Габашвили / Константин Кравчук 6:4, 7:6 (7)
Напомним, Киченок не смогла пробиться в парный финал на турнире в Брисбене.
Ранее, Козлова проиграла американке на турнире в Новой Зеландии.
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