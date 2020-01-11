Юниоры. Михайлец выиграла одиночный титул в Осло

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София Михайлец стала чемпионкой турнира Tennis Europe в НорвегииВ финале турнира среди игроков до 14 лет третьей категории украинская теннисистка, посеянная под восьмым номером, обыграла представительницу Польши Лауру Стипулу: 4:6, 6:3, 6:2.
Путь к победе:R32: Катарина Брит Эскен (Эстония) 6:1, 6:0R16: Александра Янковская (Россия) 6:1, 6:1QF: Фредерикке Альберте Попе (Норвегия, 2) 2:6, 6:2, 6:2SF: Юлия Панцова (Чехия, Q) 7:5, 6:0FR: Лаура Стипула (Польша, 5) 4:6, 6:3, 6:2
Отметим, что 12-летняя днепрянка провела второй финал в одиночном разряде на турнирах Tennis Europe и выиграла первый титул. В 2018 году Михайлец стала финалисткой турнира U12 в Ровно.
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