Хобарт. Козлова одержала победу в финале квалификации (ДОПОЛНЕНО)

Квалификация. Финал Катерина Козлова (Украина, 5) – Камила Джорджи (Италия, 10) 6-2, 6-2
Для теннисисток это был первый очный поединок. Матч продолжался 1 час и 15 минут. На счету Козловой 5 брейков за игру, на своей подаче украинка проиграла один гейм.
С кем Катерина Козлова сыграет в первом круге в основной сетке станет известно позднее, когда будут сыграны все матчи в квалификационной сетке. В числе потенциальных соперниц: Элис Мертенс, Жиль Тайхманн, Кристина Плишкова, Анна Блинкова или теннисистка из квалификации.
В первом круге в основной сетке украинка встретится с Сарой Соррибес-Тормо (WTA 90), которая также прошла в основу после отборочного этапа. Ранее девушки провели 3 очных поединка (2-1 в пользу Козловой), последний из которых – на турнире в Индиан-Уэллс в прошлом сезоне (победа Катерины со счетом 6-1, 7-6(6).
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