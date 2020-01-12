Хобарт. Козлова одержала победу в финале квалификации (ДОПОЛНЕНО)

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Аделаида. Ястремская сыграет в основной сетке (ДОПОЛНЕНО)

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Пять украинок заявились в парный разряд Australian Open

Чемпионка US Open не сыграет на Открытом чемпионате Австралии

Катерина Козлова прошла в основную сетку на турнире в Австралии.



Hobart International – International

Хобарт, Австралия • 13-18 января • хард • $275,000

Действующая чемпионка: София Кенин (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Квалификация. Финал

Катерина Козлова (Украина, 5) – Камила Джорджи (Италия, 10) 6-2, 6-2

Для теннисисток это был первый очный поединок. Матч продолжался 1 час и 15 минут. На счету Козловой 5 брейков за игру, на своей подаче украинка проиграла один гейм.

С кем Катерина Козлова сыграет в первом круге в основной сетке станет известно позднее, когда будут сыграны все матчи в квалификационной сетке. В числе потенциальных соперниц: Элис Мертенс, Жиль Тайхманн, Кристина Плишкова, Анна Блинкова или теннисистка из квалификации.

*ДОПОЛНЕНО*

В первом круге в основной сетке украинка встретится с Сарой Соррибес-Тормо (WTA 90), которая также прошла в основу после отборочного этапа. Ранее девушки провели 3 очных поединка (2-1 в пользу Козловой), последний из которых – на турнире в Индиан-Уэллс в прошлом сезоне (победа Катерины со счетом 6-1, 7-6(6).

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Фото: Getty Images.