Игроки ATP пожертвуют полмиллиона долларов, чтобы помочь животным в Австралии

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Аделаида. Ястремская сыграет в основной сетке (ДОПОЛНЕНО)

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Теннисисты передадут средства во Всемирный фонд дикой природы.



О взносе в размере AU$ 725,000 (US$ 500,000) от лица игроков ATP объявили Новак Джокович и Рафаэль Надаль во время церемонии награждения ATP Cup.

Ранее ATP и Tennis Australia заявили о благотворительной акции, чтобы помочь тем, кто пострадал и кто борется с лесными пожарами в Австралии.

15 января на арене Рода Лейвера в Мельбурне состоится благотворительный матч с участием Рафаэля Надаля, Роджера Федерера, Стефаноса Циципаса, Ника Кириоса, а также Новака Джоковича, который пополнил состав участников после отказа от выступления на турнире в Аделаиде.

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Источник:

atptour.com

Фото: Getty Images.