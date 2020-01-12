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Теннис

Игроки ATP пожертвуют полмиллиона долларов, чтобы помочь животным в Австралии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Теннисисты передадут средства во Всемирный фонд дикой природы.

О взносе в размере AU$ 725,000 (US$ 500,000) от лица игроков ATP объявили Новак Джокович и Рафаэль Надаль во время церемонии награждения ATP Cup.

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Ранее ATP и Tennis Australia заявили о благотворительной акции, чтобы помочь тем, кто пострадал и кто борется с лесными пожарами в Австралии.

15 января на арене Рода Лейвера в Мельбурне состоится благотворительный матч с участием Рафаэля Надаля, Роджера Федерера, Стефаноса Циципаса, Ника Кириоса, а также Новака Джоковича, который пополнил состав участников после отказа от выступления на турнире в Аделаиде.

Добровольные пожертвования
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Источник:
atptour.com

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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