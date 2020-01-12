Игроки ATP пожертвуют полмиллиона долларов, чтобы помочь животным в Австралии

Ранее ATP и Tennis Australia заявили о благотворительной акции, чтобы помочь тем, кто пострадал и кто борется с лесными пожарами в Австралии.
15 января на арене Рода Лейвера в Мельбурне состоится благотворительный матч с участием Рафаэля Надаля, Роджера Федерера, Стефаноса Циципаса, Ника Кириоса, а также Новака Джоковича, который пополнил состав участников после отказа от выступления на турнире в Аделаиде.
Добровольные пожертвования
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