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Теннис

Сборная Украины проведет матч Кубка Дэвиса в Запорожье

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Украинцы примут Тайвань

#Украина, #Тайвань

Источник – sport.ua.

В марте 2020-го года украинские теннисисты выступят в плей-офф Первой Мировой группы.

Об этом сообщает ВТУ.

Соперниками сине-желтых в этой матчевой встрече стали игроки из Тайваня (Украина — принимающая сторона). Поединок состоится в Запорожье во Дворце Спорта Юность.

После поражения от команды Венгрии сборная Украины попала в плей-офф Первой Мировой группы.

Победители мартовского плей-офф Первой мировой группы потом будут бороться в сентябре за выход в квалификацию розыгрыша Davis Cup Finals-2021 с теми сборными, которые проигрывают на отборочном этапе сезона-2020.

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Ранее, Сербия обыграла Россию и вышла в финал ATP Cup.

Напомним, Киченок не смогла пробиться в парный финал на турнире в Брисбене.

Источник: champion.com.ua
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