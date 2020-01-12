Сборная Украины проведет матч Кубка Дэвиса в Запорожье

В марте 2020-го года украинские теннисисты выступят в плей-офф Первой Мировой группы.
Об этом сообщает ВТУ.
Соперниками сине-желтых в этой матчевой встрече стали игроки из Тайваня (Украина — принимающая сторона). Поединок состоится в Запорожье во Дворце Спорта Юность.
После поражения от команды Венгрии сборная Украины попала в плей-офф Первой Мировой группы.
Победители мартовского плей-офф Первой мировой группы потом будут бороться в сентябре за выход в квалификацию розыгрыша Davis Cup Finals-2021 с теми сборными, которые проигрывают на отборочном этапе сезона-2020.