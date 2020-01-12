Се и Стрыцова победили в Брисбене, Возняцки и Уильямс не смогли выиграть титул в Окленде

Известны чемпионки первых турниров WTA в сезоне в парном разряде

Brisbane International – Premier

Брисбен, Австралия • 6-12 января • хард • $1,500,000

Сетка турнира: парный разряд

Cе Шувэй (Тайвань) и Барбора Стрыцова (Чехия), посеянные под первым номером, в финале турнира победили Эшли Барти (Австралия) и Кики Бертенс (Нидерланды) со счётом 3:6, 7:6(6), 10-8. На тай-брейке теннисистки уступали со счётом 2-5 и отыграли один матчбол.

Се и Стрыцова выиграли шестой совместный титул: в 2018 году тайваньско-чешский дуэт победил в Индиан-Уэллс, а в прошлом году на турнирах в Дубае, Мадриде, Бирмингеме, а также на Уимблдоне.



Shenzhen Open – International

Шэньчжэнь, Китай • 4-11 января • хард • $775,000

Сетка турнира: парный разряд

Вторые сеяные Барбора Крейчикова и Катержина Синякова из Чехии в финальном матче обыграли представительниц Китая Дуань Инъин и Чжэн Сайсай: 6:2, 3:6, 10-4. Для чешек это пятый совместный титул: в 2018 году Крейчикова и Синякова стали чемпионками Ролан Гаррос и Уимблдона, а в прошлом сезоне победили на турнирах в Торонто и Линце.



ASB Classic – International

Окленд, Новая Зеландия • 6-12 января • хард • $275,000

Сетка турнира: парный разряд

Американки Эйша Мухаммад и Тэйлор Таунсенд оформили дебютный совместный титул WTA, одержав победу над Сереной Уильямс и Каролин Возняцки в двух сетах – 6:4, 6:4.

Напомним, что ранее сегодня Уильямс стала победительницей в одиночном разряде. Возняцки выступила на своём последнем турнире WTA – датчанка завершит карьеру на Открытом чемпионате Австралии.

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