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Теннис

Се и Стрыцова победили в Брисбене, Возняцки и Уильямс не смогли выиграть титул в Окленде

Евгений НикитюкНет комментариев
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Известны чемпионки первых турниров WTA в сезоне в парном разряде

Brisbane International – Premier
Брисбен, Австралия • 6-12 января • хард • $1,500,000
Сетка турнира: парный разряд

Cе Шувэй (Тайвань) и Барбора Стрыцова (Чехия), посеянные под первым номером, в финале турнира победили Эшли Барти (Австралия) и Кики Бертенс (Нидерланды) со счётом 3:6, 7:6(6), 10-8. На тай-брейке теннисистки уступали со счётом 2-5 и отыграли один матчбол.

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Се и Стрыцова выиграли шестой совместный титул: в 2018 году тайваньско-чешский дуэт победил в Индиан-Уэллс, а в прошлом году на турнирах в Дубае, Мадриде, Бирмингеме, а также на Уимблдоне.

Shenzhen Open – International
Шэньчжэнь, Китай • 4-11 января • хард • $775,000
Сетка турнира: парный разряд

Вторые сеяные Барбора Крейчикова и Катержина Синякова из Чехии в финальном матче обыграли представительниц Китая Дуань Инъин и Чжэн Сайсай: 6:2, 3:6, 10-4. Для чешек это пятый совместный титул: в 2018 году Крейчикова и Синякова стали чемпионками Ролан Гаррос и Уимблдона, а в прошлом сезоне победили на турнирах в Торонто и Линце.
Се и Стрыцова победили в Брисбене, Возняцки и Уильямс не смогли выиграть титул в Окленде
ASB Classic – International
Окленд, Новая Зеландия • 6-12 января • хард • $275,000
Сетка турнира: парный разряд

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Американки Эйша Мухаммад и Тэйлор Таунсенд оформили дебютный совместный титул WTA, одержав победу над Сереной Уильямс и Каролин Возняцки в двух сетах – 6:4, 6:4.

Напомним, что ранее сегодня Уильямс стала победительницей в одиночном разряде. Возняцки выступила на своём последнем турнире WTA – датчанка завершит карьеру на Открытом чемпионате Австралии.

Се и Стрыцова победили в Брисбене, Возняцки и Уильямс не смогли выиграть титул в Окленде

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Источник: btu.org.ua
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