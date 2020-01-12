Се и Стрыцова победили в Брисбене, Возняцки и Уильямс не смогли выиграть титул в Окленде

Известны чемпионки первых турниров WTA в сезоне в парном разряде
Brisbane International – Premier Брисбен, Австралия • 6-12 января • хард • $1,500,000 Сетка турнира: парный разряд
Cе Шувэй (Тайвань) и Барбора Стрыцова (Чехия), посеянные под первым номером, в финале турнира победили Эшли Барти (Австралия) и Кики Бертенс (Нидерланды) со счётом 3:6, 7:6(6), 10-8. На тай-брейке теннисистки уступали со счётом 2-5 и отыграли один матчбол.
Се и Стрыцова выиграли шестой совместный титул: в 2018 году тайваньско-чешский дуэт победил в Индиан-Уэллс, а в прошлом году на турнирах в Дубае, Мадриде, Бирмингеме, а также на Уимблдоне.
Shenzhen Open – International Шэньчжэнь, Китай • 4-11 января • хард • $775,000 Сетка турнира: парный разряд
Вторые сеяные Барбора Крейчикова и Катержина Синякова из Чехии в финальном матче обыграли представительниц Китая Дуань Инъин и Чжэн Сайсай: 6:2, 3:6, 10-4. Для чешек это пятый совместный титул: в 2018 году Крейчикова и Синякова стали чемпионками Ролан Гаррос и Уимблдона, а в прошлом сезоне победили на турнирах в Торонто и Линце.
ASB Classic – International Окленд, Новая Зеландия • 6-12 января • хард • $275,000 Сетка турнира: парный разряд