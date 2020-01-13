Анжелик Кербер: “Готова к встрече с Ястремской”

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Аделаида. Ястремская одержала победу в первом круге

Комментарии немецкой теннисистки после успешного старта на турнире в Аделаиде



В первом круге Adelaide International немка одержала победу над китаянкой Ван Цян.

“В первом сете я играла довольно хорошо, а вот второй оказался непростым. Это моя первая победа в этом году, так что я очень счастлива. Надеюсь, что в следующем круге я сыграю так же, как и сегодня”.

Во втором круге Кербер встретится с Даяной Ястремской из Украины.

“Все мы знаем игру друг друга очень хорошо. Даяна будет ещё одной сложной соперницей, но я готова к этой встрече и надеюсь, что это будет отличный матч”.



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Источник:

www.wtatennis.com

Фото: Getty Images.